Политика и власть 07.04.2022 в 10:11

Экс-министра экономики Бурятии утвердили зампредом правительства Забайкальского края

Александр Бардалеев избавился от приставки и.о.
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Текст: Лев Хандажапов
Экс-министра экономики Бурятии утвердили зампредом правительства Забайкальского края

Исполняющего обязанности зампреда правительства Забайкальского края Александра Бардалеева утвердили на занимаемую должность, сообщает правительственный портал региона.

«Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья – министра экономического развития региона Александр Бардалеев утвержден на занимаемую должность. Губернатор края подписал соответствующее распоряжение», - говорится в сообщении.

Александр Бардалеев - выходец из банковской сферы. Он работал в Сбербанке, а до перехода на госслужбу в 2018 году возглавлял республиканский филиал «Росбанка». Получил образование в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, но первые два курса отучился в Улан-Удэ.

Бардалеев проработал в правительстве Бурятии с января 2018-го по июль 2019 года. В октябре 2019 года экс-министра из Бурятии назначили заместителем председателя правительства Забайкалья, министром экономического развития региона, ранее эту должность занимал Андрей Кефер.


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