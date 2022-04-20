Политика и власть 20.04.2022 в 14:12

Чиновникам правительства Бурятии дадут деньги на квартиры в Москве и Улан-Баторе

Помощь в аренде жилья утвердят в законе
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Текст: Петр Санжиев
Чиновникам правительства Бурятии дадут деньги на квартиры в Москве и Улан-Баторе
Закон «О правительстве Республики Бурятия» ждет интересная корректировка. В частности, разработана поправка, с помощью которой республика поддержит (в случае принятия сессией Хурала) чиновников, которые работают вне Улан-Удэ.

Речь идет о следующем положении закона - «члену правительства Республики Бурятия, не обеспеченному жилым помещением в городе Улан-Удэ, и проживающим с ним членам его семьи предоставляется служебное жилое помещение в порядке и на условиях, предусмотренных жилищным законодательством. До получения служебного жилого помещения члену правительства возмещаются расходы по найму жилого помещения либо расходы по оплате услуг гостиницы».

Слова «в городе Улан-Удэ» предложено заменить на слова «по месту работы». Новинка значительно изменит смысл этой части закона.

«После внесения поправки круг лиц, которые имеют право на предоставление служебного жилья (или возмещения найма при непредоставлении служебного жилья) расширяется», - говорят специалисты, знакомые с ситуацией.

Ведь согласно структуре органов исполнительной власти Бурятии, обновленная редакция распространится на главу Полномочного представительства республики при президенте России, а также министра Бурятии по взаимодействию с Монголией (работает в Улан-Баторе).

Согласно утвержденным правилам, этим двум чиновникам, работающим вне Бурятии, если они не обеспечены служебным жильем, максимальная стоимость возмещения по найму жилья составляет 5 тысяч рублей в сутки. То есть они могут претендовать на 150 тысяч рублей в месяц или 1,8 млн. рублей в год.

Есть риск дополнительных расходов республиканского бюджета в ситуации, когда Россия находится под очень жесткими санкциями Запада, и непонятно какая картина сложится в экономике и социальной сфере.

Если говорить о полпредстве в Москве, которое возглавляет зампред правительства Игорь Зураев, то средства на данные жилищные расходы, вроде бы, уже заложены путем выпуска постановления бурятского правительства. Но сейчас хотят это закрепить уже в законе.

Кстати, бесквартирные чиновники правительства, которые работают в Улан-Удэ, получают возмещение найма в размере не более 16 тысяч рублей в месяц.

«Разница понятна. Она основана на расчетах, анализе цен на рынке. Разница в расценках на съем жилья в Улан-Удэ и Москве налицо», - говорят сторонники корректировки закона.

В монгольской столице найм жилья, наверное, тоже стоит недешево.

Фото: pixabay.com
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