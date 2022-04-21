В Бурятии сельских депутатов распустят из-за простоя

На ближайшей сессии Хурала депутаты рассмотрят вопрос «О роспуске представительного органа муниципального образования сельское поселение «Клюевское» в Кабанском районе Республики Бурятия – Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Клюевское».Предшествовало законопроекту вступившее в силу решение Кабанского районного суда от 30 декабря 2021 года. Суд установил, что совет депутатов Клюевского поселения не собирался на заседания с июля по ноябрь 2021 года. То есть, более трех месяцев.По закону в этом случае руководитель региона, в нашем случае – глава Бурятии Алексей Цыденов – обязан в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда внести в законодательный орган субъекта (Народный Хурал) законопроект о роспуске слишком пассивного сельского совета депутатов.Сессия республиканского парламента, где будут принимать решение по этому вопросу, состоится в ближайший понедельник, 25 апреля.Фото: «Номер один»