Политика и власть 21.04.2022 в 12:45

В Бурятии сельских депутатов распустят из-за простоя

В Клюевке слуги народа более трех месяцев не собирались на заседания
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии сельских депутатов распустят из-за простоя
На ближайшей сессии Хурала депутаты рассмотрят вопрос «О роспуске представительного органа муниципального образования сельское поселение «Клюевское» в Кабанском районе Республики Бурятия – Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Клюевское».

Предшествовало законопроекту вступившее в силу решение Кабанского районного суда от 30 декабря 2021 года. Суд установил, что совет депутатов Клюевского поселения не собирался на заседания с июля по ноябрь 2021 года. То есть, более трех месяцев.

По закону в этом случае руководитель региона, в нашем случае – глава Бурятии Алексей Цыденов – обязан в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда внести в законодательный орган субъекта (Народный Хурал) законопроект о роспуске слишком пассивного сельского совета депутатов.

Сессия республиканского парламента, где будут принимать решение по этому вопросу, состоится в ближайший понедельник, 25 апреля.

Фото: «Номер один»
Теги
депутаты

Все новости

Жителей Бурятии обяжут эвакуироваться с территории по сигналу властей
21.04.2022 в 14:04
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам
21.04.2022 в 13:44
Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
21.04.2022 в 13:42
В Бурятии вводят льготы для владельцев воздушных судов
21.04.2022 в 13:36
В Улан-Удэ избиение 15-летней девушки квалифицировано как «истязания несовершеннолетней»
21.04.2022 в 13:12
В Бурятии сельских депутатов распустят из-за простоя
21.04.2022 в 12:45
В Бурятии взлетели цены на сахар для изготовления самогона
21.04.2022 в 12:30
В Улан-Удэ в мае ожидается большое комплектование в детсады
21.04.2022 в 12:03
Tele2 замиксовала полезные сервисы в мультиподписке Mixx
21.04.2022 в 11:54
В Улан-Удэ вновь горело кладбище
21.04.2022 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
Жителей Бурятии обяжут эвакуироваться с территории по сигналу властей
Соответствующий закон должны принять на следующей неделе
21.04.2022 в 14:04
В Бурятии вводят льготы для владельцев воздушных судов
Правила налогообложения меняют в связи с «внешним санкционным давлением»
21.04.2022 в 13:36
В Бурятии «полезного» чиновника вернули на старую работу
Евгений Поляков снова готов принести пользу жителям республики
21.04.2022 в 10:46
Главе Бурятии отменят ограничение по срокам правления
Пункт закона, предусматривающий регулярную ротацию, будет ликвидирован
20.04.2022 в 16:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru