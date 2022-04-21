Политика и власть 21.04.2022 в 13:36

В Бурятии вводят льготы для владельцев воздушных судов

Правила налогообложения меняют в связи с «внешним санкционным давлением»
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии вводят льготы для владельцев воздушных судов
На ближайшей сессии Хурала депутаты планируют рассмотреть законопроект, меняющий правила налогового регулирования. Как говорится в пояснительной записке к проекту, он разработан «в целях реализации Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития Республики Бурятия в условиях внешнего санкционного давления».

В числе прочего, власти республики намерены снизить налоговую нагрузку на организации, имеющие в собственности воздушные суда. Их хотят освободить от уплаты транспортного налога. На данный момент в Бурятии уже действует норма, освобождающая те же организации от имущественного налога.

«Реализация данной нормы закона приведет к выпадающим доходам республиканского бюджета по транспортному налогу в 2022 году в сумме до миллиона рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Другими словами, на бюджете эта норма скажется слабо, ведь в республике организации владеют всего лишь 17-ю воздушными транспортными средствами.

Тем же законопроектом меняются некоторые нормы в части патентной системы налогообложения, а также правила применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Фото: pixabay.com

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