Политика и власть 21.04.2022 в 14:04

Жителей Бурятии обяжут эвакуироваться с территории по сигналу властей

Соответствующий закон должны принять на следующей неделе
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Жителей Бурятии обяжут эвакуироваться с территории по сигналу властей
На грядущей сессии Хурала, назначенной на 25 апреля, депутаты планируют рассмотреть изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Первая часть проекта изменений посвящена тому, что органы государственной и муниципальной власти, а с ними – и организации, обязаны «оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения» о прогнозируемых и уже возникших чрезвычайных ситуациях. А также – рассказывать «о приемах и способах защиты населения от них».

Кроме того, вводится и новая обязанность для жителей республики. 

«Граждане, проживающие на территории Республики Бурятия, обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий», - гласит новый пункт закона о защите населения.

В Бурятии, напомним, угроза ЧС в последнее время связана прежде всего с наводнениями – республика вошла в период многоводья, но инфраструктуру, защищающую от паводков, подготовить не успела. Также жителям населенных пунктов могут угрожать лесные пожары и так далее.

В проекте закона же под информацией в области защиты населения и территорий от ЧС подразумеваются сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, ведении аварийно-спасательных работ, «а также сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих территориях».

Фото: «Номер один».
Теги
чс

Все новости

Жителей Бурятии обяжут эвакуироваться с территории по сигналу властей
21.04.2022 в 14:04
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам
21.04.2022 в 13:44
Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
21.04.2022 в 13:42
В Бурятии вводят льготы для владельцев воздушных судов
21.04.2022 в 13:36
В Улан-Удэ избиение 15-летней девушки квалифицировано как «истязания несовершеннолетней»
21.04.2022 в 13:12
В Бурятии сельских депутатов распустят из-за простоя
21.04.2022 в 12:45
В Бурятии взлетели цены на сахар для изготовления самогона
21.04.2022 в 12:30
В Улан-Удэ в мае ожидается большое комплектование в детсады
21.04.2022 в 12:03
Tele2 замиксовала полезные сервисы в мультиподписке Mixx
21.04.2022 в 11:54
В Улан-Удэ вновь горело кладбище
21.04.2022 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
В Бурятии вводят льготы для владельцев воздушных судов
Правила налогообложения меняют в связи с «внешним санкционным давлением»
21.04.2022 в 13:36
В Бурятии сельских депутатов распустят из-за простоя
В Клюевке слуги народа более трех месяцев не собирались на заседания
21.04.2022 в 12:45
В Бурятии «полезного» чиновника вернули на старую работу
Евгений Поляков снова готов принести пользу жителям республики
21.04.2022 в 10:46
Главе Бурятии отменят ограничение по срокам правления
Пункт закона, предусматривающий регулярную ротацию, будет ликвидирован
20.04.2022 в 16:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru