Политика и власть 21.04.2022 в 14:36

Министра образования Бурятии будут утверждать на федеральном уровне

Главе республики придется согласовывать кандидатуру с Минобрнауки России
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Текст: Станислав Сергеев
Министра образования Бурятии будут утверждать на федеральном уровне
Изменения, меняющие порядок назначения министра образования Бурятии, рассмотрят на ближайшей сессии Народного Хурала. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается закрепить полномочия главы Бурятии «по назначению на должность министра образования и науки Республики Бурятия по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».

К слову, в Бурятии до сих пор официально не назначен министр образования. Прежний глава минобра Баир Жалсанов покинул пост еще летом прошлого года. Причем при весьма скандальных обстоятельствах – во время расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

На данный момент обязанности министра временно исполняет Валерий Подняков, который ранее был заместителем Баира Жалсанова. Однако утверждать его на этой должности глава Бурятии почему-то не торопится.

Фото: «Номер один»
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