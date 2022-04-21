Министра образования Бурятии будут утверждать на федеральном уровне

Изменения, меняющие порядок назначения министра образования Бурятии, рассмотрят на ближайшей сессии Народного Хурала. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается закрепить полномочия главы Бурятии «по назначению на должность министра образования и науки Республики Бурятия по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».К слову, в Бурятии до сих пор официально не назначен министр образования. Прежний глава минобра Баир Жалсанов покинул пост еще летом прошлого года. Причем при весьма скандальных обстоятельствах – во время расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.На данный момент обязанности министра временно исполняет Валерий Подняков, который ранее был заместителем Баира Жалсанова. Однако утверждать его на этой должности глава Бурятии почему-то не торопится.Фото: «Номер один»