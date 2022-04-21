В парламенте Бурятии рассмотрели подготовку к новому аграрному сезону

Приближается очередная весенне-полевая кампания. Она пройдет в условиях, когда вся страна находится под жесткими экономическими санкциями. Напряженная ситуация требует слаженной, организованной работы. Как республика идет к посевной? Этот актуальный вопрос рассмотрел Совет Народного Хурала Бурятии. Заседание вел председатель парламента республики Владимир Павлов.В этом году в Бурятии пересмотрели масштабы и структуру посевных площадей.С учетом прогнозируемых гидрометеорологических условий заложено увеличение посевных площадей. Во всех категориях хозяйств площадь посевов, ориентировочно, составит 120 тыс. гектаров, что на 3,3 процента больше, чем в 2021 г. Впрочем, по завершению посевной цифра может оказаться еще больше.Самый большой рост идет по техническим масличным культурам – их площадь вырастает почти в пять раз.«Идет увеличение по картофелю, по овощам открытого грунта», - привел в своем докладе некоторые цифры Галсан Дареев, министр сельского хозяйства Бурятии.Общая площадь пашни в обработке в нынешнем году составит 156 тыс. гектаров, что на 3 процента больше, чем в минувшем году. Вообще, прирост здесь намечается по всем категориям площадей.«В текущем году получателями погектарной поддержки стало 91 хозяйство. Например, по овощам открытого грунта она составляет почти 45 тыс. рублей, прирост почти в два с половиной раза», - доложил министр.В республике стабильная ситуация по семенам зерновых, кормовых культур. Есть почти 29 тыс. тонн при потребности 25 тыс. тонн. На 18 апреля кондиционность семян составляла 73 процента (21 тыс. тонн). Но это не окончательный показатель - сейчас на селе продолжают работать по проверке семенного фонда. Скорее всего, цифра вырастет.Картофелеводы, овощеводы тоже обеспечены семенами.Власти Бурятии начали проводить регулярные штабы по весенне-полевым работам.Что касается минеральных удобрений, то цены на них выросли. Так, аммиачная селитра подорожала на 3,5 процентов, а азофоска на 46,6 процентов.План – купить 4,4 тыс. тонн (значительно больше, чем в 2021 г.). Более половины уже поступила в республику. Основные поставщики – из Кемерово и Череповца. Составлен график поставки, который строго соблюдается.Галсан Дареев заверил, что к началу весенних работ будут подготовлены все необходимые тракторы, плуги, культиваторы, сеялки и др. У торгово-снабжающих организаций есть запчасти в необходимом объеме и ассортименте.«Мы договорились, что запчасти, которые они закупили по повышения цен, они будут продавать сельхозпроизводителям по старым ценам», - порадовал министр.Кстати, вводится новая субсидия – на возмещение первоначального взноса по лизингу в размере 95 процентов (но не более 49 процентов от суммы договора лизинга сельхозтехники).«Цена на топливо на сегодняшний день снижается», - также порадовал Галсан Дареев.Совету Хурала было доложено о кредитовании, страховании и других сторонах работы сельхозпроизводителей.«Работа по подготовке проводится большая. И сегодня важно, чтобы наши сельхозтоваропроизводители вовремя получили субсидии и другую поддержку, которая прописана в республиканском бюджете», - положительно оценил Владимир Павлов доклад профильного министра.Так, на господдержку растениеводства в бюджете-2022 предусмотрено 250 млн. рублей, часть из которых будет направлена на именно посевные работы (около 100 млн. уже предоставлено сельхозпроизводителям).«Из заявленных 160 млн. рублей на льготное кредитование для проведения посевных работ, банками предоставлено 11 хозяйствам около 70 млн. рублей», - пояснил Дмитрий Швецов, председатель профильного «аграрного» комитета Хурала.Думаем, весенние работы пройдут в штатном режиме.«Направлений господдержки много. А, в целом, у нас на сельскохозяйственное производство предусмотрено более 800 млн. рублей. Это те финансовые средства, которые безвозмездно предоставляются в виде субсидий на производство мяса, молока, приобретение сельхозживотных, элитных семян и т. д.», - сказал Владимир Павлов.Председатель Хурала подтвердил, что в прошлом году в республике собрали хороший урожай. Он подчеркнул, что нынешние намеченные планы должны быть выполнены.«Прошлый год дал возможность запастись семенами, что очень важно», - подчеркнул он и указал на важность сдерживания цен на семена зерновых, кормовых культур.Депутаты в ходе обсуждения подняли перед Галсаном Дареевым ряд вопросов.Валерий Цыремпилов попросил решить вопрос о перевозке горючего, который возник в Кяхтинском районе. Анатолий Кушнарев акцентировал внимание на необходимости наращивать производства яровой ржи, чтобы ржаную муку не завозить с Урала. «Это наша аборигенная культура. Возделывается 200 лет. И на самых худших землях, на которых ничего не растет», - выступил депутат.Были и другие выступления парламентариев, но, в целом, подготовка к посевной не вызвала жесткую критику, нарекания.Совет Хурала убедился, что все идет по плану. Тем не менее, депутаты намерены продолжать держать аграрный вопрос на контроле и реагировать в случае возникновения каких-либо проблем.Фото: «Номер один»