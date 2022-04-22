Владимир Павлов: «Цены на наши продукты более понятны»

В Бурятии проводится мониторинг цен на товары, а также их наличия в продаже, по 67 позициям. В списке отслеживаемых товаров немало продовольственных. Рассмотрение положения на заседании Совета народного Хурала лишний раз подтвердило, что динамика грустная.С начала года на 8 наименований продуктов питания наблюдается значительный – свыше 10 процентов – рост цен.«Это сахар-песок (+36,4 процента), чай байховый черный (+34,9 процента), рис (+17,4 процента), вермишель (+17,1 процента), говядина (+11,5 процента), крупа гречневая (+11,4 процента), мука пшеничная (+11,2 процента), рыба мороженая (+10,1 процента)», - доложил депутатам Алексей Оловянников, врио. Министра промышленности и торговли Бурятии.Рост цен менее 10 процентов зафиксирован на 7 самых разных наименований продуктов от поваренной соли и яблок до баранины и куриных яиц. А самым большим является сезонный рост розничных цен на плодоовощную продукцию. Здесь представитель минпрома перечислил капусту (+42,4 процента), морковь (+38 процентов), картофель (+25,7 процента). В это же группе репчатый лук и столовая свекла.«По капусте белокочанной был неурожай, своих запасов было мало. Мы начали завозить капусту из других регионов в ноябре», - пояснил Алексей Оловянников.По свекле тоже был низкий урожай. Бурятская свекла в декабре закончилась, стали завозить. Сейчас есть некий спад свекольных цен. А в отношении моркови положение привычное. В январе-2022 сезонная цена была даже ниже, чем в январе-2021. Есть запасы местной продукции. Но репчатый лук, в основном, завозной. Из «ближнего зарубежья».«Цена на сахар-песок белый стабилизируется, имеет тенденцию к снижению. На рост цены повлиял ажиотажный спрос, изменение логистических цепочек. Запасы сахара сегодня нормальные», - констатировал представитель правительства.Стабилизировались цены на хлеб, подсолнечное масло.Как доложили Совету Хурала, рост цен обусловлен ростом, в основном, отпускных цен производителей и поставщиков, в т. ч. из других регионов России. Но есть ряд региональных мер поддержки – льготные займы, предоставление поручительств, социальных грантов, субсидий. Есть и другие меры поддержки.Интересен такой факт - бурятский Фонд развития промышленности раньше поддерживал лишь предприятия обрабатывающей промышленности. Сейчас занялся и «пищевыми» предприятиями, рассматривает их заявки и, в случае одобрения, выдает займы под 3 процента годовых.Минпром подчеркнул, что со стороны розничной торговли Бурятии нарушений по поводу наценок практически нет.Члены Совета внимательно выслушали Алексея Оловянникова, ознакомились с обнародованными диаграммами.«На сегодня надо признать - цены растут по всем направлениями. В том числе, цены на продукты питания – молоко, сметану, творог, мясо, овощи, картофель, крупы… Но, когда продукты завозятся к нам из других регионов, это одно дело. Как там формируется ценовая политика, себестоимость продукции, нам не до конца ясно. Но когда продукция производится в Республике Бурятии – это другое дело. Ее себестоимость для нас прозрачна», - отметил по поводу ситуации с ценами Владимир Павлов, председатель Народного Хурала, который вел заседание Совета.Он напомнил всем, что главой республики создан штаб по устойчивому развитию экономики.«В его работе участвуют и депутаты Народного Хурала. Ценовая политика постоянно рассматривается. Органами власти принимаются все меры для того, чтобы отслеживать динамику цен и принимать меры к тем торговым организациям, которые необоснованно завышают цены. Предприниматели не должны совершать подобные действия. Особенно в нынешней ситуации», - также сказал Владимир Павлов.Среди выступающих депутатов звучали голоса в поддержку развития местных производителей. Кто-то обратил внимание на продолжающуюся нехватку в республике овоще- и картофелехранилищ. Другие говорили, что сельчанам надо расширить возможности торговать, надо увеличить числа проводимых ярмарок, нарастить число киосков, нестационарных объектов торговли. Так, Валерий Цыремпилов отметил, как трудно бурятским пчеловодам сбывать свой мед. Говорили о строительство молочных ферм, о снижении себестоимости аграрной продукции Бурятии.Анатолий Кушнарев подчеркнул важность производить продукцию на замену завозной.«Популярный в Бурятии «Украинский» хлеб без ржаной муки не произвести. Мы деньги отправляем на Урал, оттуда завозим муку... Гречневую крупу завозим с Алтайского края. Давайте решать эти вопросы, ведь их можно решить», - призвал депутат.Обсуждение прошло активно и конструктивно.В заключении Дмитрий Швецов, глава «аграрного» комитета Хурала сказал, что развитие потребительского рынка и сдерживание цен на основные социально значимые товары «являются особенно актуальными в условиях введенных против нашей страны санкций». Члены Совета Хурала согласились с его позицией.Фото: «Номер один»