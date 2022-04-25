Политика и власть 25.04.2022 в 11:54

В Бурятии предложили создать стратегию развития молочного скотоводства

За последние годы производство молока в республике сократилось в два раза
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии предложили создать стратегию развития молочного скотоводства
По словам депутата Хурала Найдана Чимбеева, в марте парламентарии посетили агрохолдинг Молоко Бурятии. На тот момент предприятие не работало, даже при наличии современного оборудования. Причина – нехватка сырья для выпуска продукции.

Депутат отметил, что за последние 7 лет объем производства молока сократились в два раза. По этому показателю Бурятия отстает от Иркутской области в 4,6 раза. Из-за нехватки сырья, предприятия молокоперерабатывающей отрасли республики в прошлом году не были загружены и на 30%.

«Необходимо строительство молочно-товарных ферм. По самым грубым прикидкам необходимо не менее 20 молочно-товарных ферм на 200 голов»

- говорил Найдан Чимбеев.

Депутат предложил разработать стратегию развития молочного скотоводства в республике, которая будет включать в себя строительство молочно-товарных ферм, закупку оборудования для переработки, сельхоз техники, увеличение поголовья молочных пород скота, племенную работу, решение кадрового вопроса и так далее.

-  Хотелось бы, чтобы это был конкретный документ, наполненный фактам и цифрами, - сказал депутат.

Далее, по его словам, этот документ нужно представить на федеральном уровне. Ведь своими силами Бурятия вряд ли сможет профинансировать эту стратегию.

Фото: «Номер один»
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