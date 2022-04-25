Политика и власть 25.04.2022 в 12:14
В Бурятии новых депутатов Хурала распределили в комитеты не по профилю
Один из парламентариев отметил, что это связано с политическими причинами
Текст: Станислав Сергеев
Напомним, недавно Народный Хурал пополнился двумя новыми депутатами. Так, по округу, от которого ранее был избран Баир Жамбалов, лишенный полномочий в связи с приговором суда, прошли довыборы, на которых победил ректор БГСХА Бэликто Цыбиков. За него проголосовали чуть более 75% пришедших на участки избирателей.
Немного ранее в Хурал был избран Сергей Леонов: заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия, заслуженный тренер Республики Бурятия, известный гиревик.
На сегодняшней сессии депутат Игорь Бобков высказал свое возмущение по поводу распределения этих депутатов в комитеты Хурала. Так, ректор сельхоз академии Бэликто Цыбиков попал не в аграрный комитет, а в комитет по социальной политике. А известного спортсмена Сергея Леонова распределили в комитет по госустройству.
Фото: «Номер один».
Немного ранее в Хурал был избран Сергей Леонов: заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия, заслуженный тренер Республики Бурятия, известный гиревик.
На сегодняшней сессии депутат Игорь Бобков высказал свое возмущение по поводу распределения этих депутатов в комитеты Хурала. Так, ректор сельхоз академии Бэликто Цыбиков попал не в аграрный комитет, а в комитет по социальной политике. А известного спортсмена Сергея Леонова распределили в комитет по госустройству.
Ни представители партии власти, ни сами новые депутаты комментировать это выступление не стали.
«Почему оба депутата были направлены не по профилю? Из заслуги даже не рассматривали. Для единороссов это всего лишь голоса. Причина проста: в комитете по госустройству, как и в комитете по социальной политике начинает выигрывать оппозиция»- заявил Игорь Бобков.
Фото: «Номер один».
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