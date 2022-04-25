Политика и власть 25.04.2022 в 12:14

В Бурятии новых депутатов Хурала распределили в комитеты не по профилю

Один из парламентариев отметил, что это связано с политическими причинами
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии новых депутатов Хурала распределили в комитеты не по профилю
Напомним, недавно Народный Хурал пополнился двумя новыми депутатами. Так, по округу, от которого ранее был избран Баир Жамбалов, лишенный полномочий в связи с приговором суда, прошли довыборы, на которых победил ректор БГСХА Бэликто Цыбиков. За него проголосовали чуть более 75% пришедших на участки избирателей.

Немного ранее в Хурал был избран Сергей Леонов: заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия, заслуженный тренер Республики Бурятия, известный гиревик.

На сегодняшней сессии депутат Игорь Бобков высказал свое возмущение по поводу распределения этих депутатов в комитеты Хурала. Так, ректор сельхоз академии Бэликто Цыбиков попал не в аграрный комитет, а в комитет по социальной политике. А известного спортсмена Сергея Леонова распределили в комитет по госустройству.

«Почему оба депутата были направлены не по профилю? Из заслуги даже не рассматривали. Для единороссов это всего лишь голоса. Причина проста: в комитете по госустройству, как и в комитете по социальной политике начинает выигрывать оппозиция»

- заявил Игорь Бобков.
Ни представители партии власти, ни сами новые депутаты комментировать это выступление не стали.

Фото: «Номер один».
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