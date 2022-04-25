Хурал Бурятии распустил клюевских депутатов из-за простоя

«На сегодня не принят бюджет и решения по вопросам жизни сельского поселения не принимаются» - докладывал в Хурале заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам кадровой политики и государственной службы Юрий Ширабдоржиев.

На сегодняшней сессии депутаты Хурала рассмотрели вопрос «О роспуске представительного органа муниципального образования сельское поселение «Клюевское» в Кабанском районе Республики Бурятия – Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Клюевское».Предшествовало законопроекту вступившее в силу решение Кабанского районного суда от 30 декабря 2021 года. Суд установил, что совет депутатов Клюевского поселения не собирался на заседания с июля по ноябрь 2021 года. То есть, более трех месяцев.По закону в этом случае руководитель региона, в нашем случае – глава Бурятии Алексей Цыденов – обязан в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда внести в законодательный орган субъекта (Народный Хурал) законопроект о роспуске слишком пассивного сельского совета депутатов.- А Будет какая-то экономия для бюджета района? Какая это сумма будет? – вопрошал на сессии депутат Иринчей Матханов.Как выяснилось, экономии не будет поскольку ни рядовые депутаты поселения, ни председатель совета не получают зарплату.Фото: «Номер один».