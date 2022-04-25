Политика и власть 25.04.2022 в 13:10

Хурал Бурятии распустил клюевских депутатов из-за простоя

Муниципальные парламентарии не занимались решением вопросов жизни поселения
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Текст: Станислав Сергеев
Хурал Бурятии распустил клюевских депутатов из-за простоя
На сегодняшней сессии депутаты Хурала рассмотрели вопрос «О роспуске представительного органа муниципального образования сельское поселение «Клюевское» в Кабанском районе Республики Бурятия – Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Клюевское».

Предшествовало законопроекту вступившее в силу решение Кабанского районного суда от 30 декабря 2021 года. Суд установил, что совет депутатов Клюевского поселения не собирался на заседания с июля по ноябрь 2021 года. То есть, более трех месяцев.

«На сегодня не принят бюджет и решения по вопросам жизни сельского поселения не принимаются»

- докладывал в Хурале заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам кадровой политики и государственной службы Юрий Ширабдоржиев.

По закону в этом случае руководитель региона, в нашем случае – глава Бурятии Алексей Цыденов – обязан в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда внести в законодательный орган субъекта (Народный Хурал) законопроект о роспуске слишком пассивного сельского совета депутатов.

- А Будет какая-то экономия для бюджета района? Какая это сумма будет? – вопрошал на сессии депутат Иринчей Матханов.

Как выяснилось, экономии не будет поскольку ни рядовые депутаты поселения, ни председатель совета не получают зарплату.

Фото: «Номер один».
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