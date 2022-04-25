В Бурятии известная шахматистка возглавила комитет в Народном Хурале

На сегодняшней сессии Хурала депутаты выбирали нового председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике общественным и религиозным объединениям. На эту должность предложили российскую шахматистку, двукратную чемпионку Европы среди девушек, международного гроссмейстера среди женщин Инну Ивахинову.В своей речи она рассказала, что, помимо спортивных достижений, проводит работу и в области молодежной политики, в том числе и на федеральном уровне.- Уверена, что полученный опыт и знания помогут мне работать в этой должности, - сказала она.Ее коллеги-депутаты отнеслись к назначению скорее положительно.- Я имею опыт 4-годичной работы в этом комитете. И считаю, что в этом комитете должна быть представлена женская половина наших депутатов. И считаю, что «Единая Россия» сделала очень правильный выбор, - говорил, к примеру, депутат Буда-Ширап Батуев.Некоторые парламентарии дали Инне Ивахиновой свое напутствие:- Работая председателем комитета, нужно уделять внимание развитию бурятского языка. И хотелось бы, чтобы между нашими Агинским и Усть-Ордынским округами наладили контакт и работали на поле этнической Бурятии, - говорил депутат Баир Гармаев.Напомним, эта должность освободилась после того, как прежний председатель комитета Аркадий Цыбиков добровольно сложил полномочия по личным причинам.- Будущему преемнику хочу сказать, что работа председателем нашего комитета непростая. Надо забыть о выходных, о вечерах. Она связана с огромным количеством мероприятий. 28 направлений требуют работы, движения. Надеюсь, что депутаты выберут достойного человека на эту должность, - говорил ранее Аркадий Цыбиков.В итоге за кандидатуру Инны Ивахиновой проголосовали 50 депутатов, против высказались 6. Этого хватило, чтобы она возглавила комитет.Фото: «Номер один».