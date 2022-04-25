Политика и власть 25.04.2022 в 19:26

В Бурятии известная шахматистка возглавила комитет в Народном Хурале

Инна Ивахинова будет заниматься национальными вопросами и молодежной политикой
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии известная шахматистка возглавила комитет в Народном Хурале
На сегодняшней сессии Хурала депутаты выбирали нового председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике общественным и религиозным объединениям. На эту должность предложили российскую шахматистку, двукратную чемпионку Европы среди девушек, международного гроссмейстера среди женщин Инну Ивахинову.

В своей речи она рассказала, что, помимо спортивных достижений, проводит работу и в области молодежной политики, в том числе и на федеральном уровне.

- Уверена, что полученный опыт и знания помогут мне работать в этой должности, - сказала она.

Ее коллеги-депутаты отнеслись к назначению скорее положительно.

- Я имею опыт 4-годичной работы в этом комитете. И считаю, что в этом комитете должна быть представлена женская половина наших депутатов. И считаю, что «Единая Россия» сделала очень правильный выбор, - говорил, к примеру, депутат Буда-Ширап Батуев.

Некоторые парламентарии дали Инне Ивахиновой свое напутствие:

- Работая председателем комитета, нужно уделять внимание развитию бурятского языка. И хотелось бы, чтобы между нашими Агинским и Усть-Ордынским округами наладили контакт и работали на поле этнической Бурятии, - говорил депутат Баир Гармаев.

Напомним, эта должность освободилась после того, как прежний председатель комитета Аркадий Цыбиков добровольно сложил полномочия по личным причинам.

- Будущему преемнику хочу сказать, что работа председателем нашего комитета непростая. Надо забыть о выходных, о вечерах. Она связана с огромным количеством мероприятий. 28 направлений требуют работы, движения. Надеюсь, что депутаты выберут достойного человека на эту должность, - говорил ранее Аркадий Цыбиков.

В итоге за кандидатуру Инны Ивахиновой проголосовали 50 депутатов, против высказались 6. Этого хватило, чтобы она возглавила комитет.

Фото: «Номер один».

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