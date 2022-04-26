Политика и власть 26.04.2022 в 10:17

В Бурятии приняли закон о трезвых селах

Теперь на территории улусов Утата и Далахай запрещено продавать алкоголь
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Текст: Номер один
В Бурятии приняли закон о трезвых селах
Напомним, еще в конце прошлого года с законодательной инициативой (о запрете продажи алкоголя в улусах Закаменского района) в Народный Хурал вышел Совет депутатов МО «Закаменский район». На заседании рассматривался проект изменения в статью 5 Закона РБ «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия». Впоследствии рассмотрение вопроса несколько раз откладывалось, проект отправили на доработку. Сегодня этот проект большинством голосов был принят. 

За проект проголосовали 48 человек, против – один, а также один депутат воздержался. 

Интересно, что жители улусов Закаменского района сами попросили власть запретить у себя на родине продажу алкоголя в магазинах.  

Улусы Утата и Далахай – самые отдаленные поселения Закаменского района республики Бурятия, они расположены в 100 километрах от районного центра, города Закаменска, и почти в 500 километрах от Улан-Удэ. Сейчас в Утате проживают всего 306 человек, в Далахае - 209. 

Добавим, в Бурятии уже есть территории трезвости, где алкоголь в магазинах не продается. Но там все удалось решить на местном муниципальном уровне с помощью сельского схода, и владельцы магазинов с инициативой односельчан согласились добровольно. В данном случае, пожалуй, впервые за историю республики, речь идет о внедрении «трезвой реформы» именно с помощью изменений на законодательном уровне.
 

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