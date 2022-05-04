Глава Бурятии рассказал о важных решениях

Глава Бурятии в своем Телеграм-канале рассказал о важных решениях, принятых на прошлой неделе. По словам руководителя республики, она была богата на события, включающие сессию Народного Хурала и визит полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.«Мы установили порядок возмещения из республиканского бюджета затрат на выплату зарплат малому бизнесу, пострадавшему во время ковидных ограничений в январе и феврале этого года. Субсидии тем, кто сохранил свой основной штат. Минобрнауки поручил увеличить стипендии хорошистам и отличникам, учащимся в ссузах. Сделано. Раньше экономию стипендиального фонда возвращали в бюджет, теперь направят на стимулирование. Республика заключит со студентами долгосрочные контракты на подготовку учителей бурятского языка и литературы до 2026 года», - перечислил принятые решения глава.Также власти республики ищут решение проблем с детсадами в малых селах. Для этого будет рассмотрена возможность создания частных детсадов.8 авторов научных исследований из Бурятии получат гранты Российского научного фонда: в общем на 7,4 млн рублей. Соответствующее постановление Алексей Цыденов уже подписал. От 250 тысяч до 3 млн рублей получат доктор технических наук, профессор РАН Тумэн Чимитдоржиев, доктор исторических наук Ирина Гарри, доктор геолого-минералогических наук Ольга Романовна Минина, кандидат физико-математических наук Иван Шаранхаев, кандидат химических наук Иван Фарион, кандидат биологических наук Долгор Тубанова, кандидат геолого-минералогических наук Евгений Кислов, кандидат геолого-минералогических наук Цырен Тубанов.Кроме того, начата работа по созданию подготовительного отделения медфака БГУ.«Изучаем разные варианты, сейчас делаем запрос на финансирование из федерального бюджета. Соответствующее обращение Минздрав готовит Юрию Трутневу», - отметил Алексей Цыденов.Также глава перечислил ряд важных решений, принятых на прошедшей сессии Народного Хурала:- Приняли закон по поддержке детей погибших или получивших I группу инвалидности участников спецопераций в ЛНР, ДНР и Сирии. Детей будут зачислять без очереди в детские сады и лагеря, обучаться за счет региона в ссузах и любых вузах.- Изменили форму поддержки многодетных семей с 6 и более детьми. В прошлом году мы ввели для них ипотеку за счет бюджета республики. Но из получивших на нее право 80 семей больше половины получили отказы от банков – из-за плохих кредитных историй или долгов. К тому же ЦБ увеличил ставку, выросли проценты по ипотеке. Поэтому мы вернулись к денежной выплате, увеличив её номинал до 3,5 млн рублей. Уже в этом году выплату получат 42 семьи.- Расширили коммунальные субсидии для общественных объединений инвалидов, включив льготу и для созданных ими организаций. Причем распространили норму и на расходы в производственных и складских помещениях.- Отменили на 5 лет региональный транспортный налог для компаний, имеющих в собственности воздушные суда. У нас раньше за 17 судов они платили до миллиона рублей налога.- Для снижения налоговой нагрузки приняли послабления для компаний, пользующихся патентной системой. Сдвинули на 2024 год рост ставок.- Чтобы простимулировать инвесторов, добавили право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в случаях совершенствования производства: при достройке, переоборудовании, реконструкции, модернизации или техническом перевооружении.По итогам визита Юрия Трутнева Алексей Цыденов дал ряд важных поручений. В частности, проработать варианты содействия реконструкции дороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в рамках «Дальневосточной концессии» и внести предложения по созданию территории Свободный порт Владивосток в Бурятии.«ВЭБ.РФ рекомендовано продолжить поддержку тепличного комплекса «Гусиноозерский». Минсельхозу РФ поручено рассмотреть вариант поддержки на Дальнем Востоке создания объектов АПК с возмещением затрат до 50% (для теплиц - до 40%), также возможность предоставления проектам в области свиноводства на Дальнем Востоке права на целевые льготные инвесткредиты. Работаем», подытожил глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии