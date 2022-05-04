Политика и власть 04.05.2022 в 14:50
Глава Бурятии рассказал о важных решениях
Прошедшая неделя в республике была богата на события
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии в своем Телеграм-канале рассказал о важных решениях, принятых на прошлой неделе. По словам руководителя республики, она была богата на события, включающие сессию Народного Хурала и визит полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
«Мы установили порядок возмещения из республиканского бюджета затрат на выплату зарплат малому бизнесу, пострадавшему во время ковидных ограничений в январе и феврале этого года. Субсидии тем, кто сохранил свой основной штат. Минобрнауки поручил увеличить стипендии хорошистам и отличникам, учащимся в ссузах. Сделано. Раньше экономию стипендиального фонда возвращали в бюджет, теперь направят на стимулирование. Республика заключит со студентами долгосрочные контракты на подготовку учителей бурятского языка и литературы до 2026 года», - перечислил принятые решения глава.
Также власти республики ищут решение проблем с детсадами в малых селах. Для этого будет рассмотрена возможность создания частных детсадов.
8 авторов научных исследований из Бурятии получат гранты Российского научного фонда: в общем на 7,4 млн рублей. Соответствующее постановление Алексей Цыденов уже подписал. От 250 тысяч до 3 млн рублей получат доктор технических наук, профессор РАН Тумэн Чимитдоржиев, доктор исторических наук Ирина Гарри, доктор геолого-минералогических наук Ольга Романовна Минина, кандидат физико-математических наук Иван Шаранхаев, кандидат химических наук Иван Фарион, кандидат биологических наук Долгор Тубанова, кандидат геолого-минералогических наук Евгений Кислов, кандидат геолого-минералогических наук Цырен Тубанов.
Кроме того, начата работа по созданию подготовительного отделения медфака БГУ.
«Изучаем разные варианты, сейчас делаем запрос на финансирование из федерального бюджета. Соответствующее обращение Минздрав готовит Юрию Трутневу», - отметил Алексей Цыденов.
Также глава перечислил ряд важных решений, принятых на прошедшей сессии Народного Хурала:
- Приняли закон по поддержке детей погибших или получивших I группу инвалидности участников спецопераций в ЛНР, ДНР и Сирии. Детей будут зачислять без очереди в детские сады и лагеря, обучаться за счет региона в ссузах и любых вузах.
- Изменили форму поддержки многодетных семей с 6 и более детьми. В прошлом году мы ввели для них ипотеку за счет бюджета республики. Но из получивших на нее право 80 семей больше половины получили отказы от банков – из-за плохих кредитных историй или долгов. К тому же ЦБ увеличил ставку, выросли проценты по ипотеке. Поэтому мы вернулись к денежной выплате, увеличив её номинал до 3,5 млн рублей. Уже в этом году выплату получат 42 семьи.
- Расширили коммунальные субсидии для общественных объединений инвалидов, включив льготу и для созданных ими организаций. Причем распространили норму и на расходы в производственных и складских помещениях.
- Отменили на 5 лет региональный транспортный налог для компаний, имеющих в собственности воздушные суда. У нас раньше за 17 судов они платили до миллиона рублей налога.
- Для снижения налоговой нагрузки приняли послабления для компаний, пользующихся патентной системой. Сдвинули на 2024 год рост ставок.
- Чтобы простимулировать инвесторов, добавили право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в случаях совершенствования производства: при достройке, переоборудовании, реконструкции, модернизации или техническом перевооружении.
По итогам визита Юрия Трутнева Алексей Цыденов дал ряд важных поручений. В частности, проработать варианты содействия реконструкции дороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в рамках «Дальневосточной концессии» и внести предложения по созданию территории Свободный порт Владивосток в Бурятии.
«ВЭБ.РФ рекомендовано продолжить поддержку тепличного комплекса «Гусиноозерский». Минсельхозу РФ поручено рассмотреть вариант поддержки на Дальнем Востоке создания объектов АПК с возмещением затрат до 50% (для теплиц - до 40%), также возможность предоставления проектам в области свиноводства на Дальнем Востоке права на целевые льготные инвесткредиты. Работаем», подытожил глава Бурятии.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Мы установили порядок возмещения из республиканского бюджета затрат на выплату зарплат малому бизнесу, пострадавшему во время ковидных ограничений в январе и феврале этого года. Субсидии тем, кто сохранил свой основной штат. Минобрнауки поручил увеличить стипендии хорошистам и отличникам, учащимся в ссузах. Сделано. Раньше экономию стипендиального фонда возвращали в бюджет, теперь направят на стимулирование. Республика заключит со студентами долгосрочные контракты на подготовку учителей бурятского языка и литературы до 2026 года», - перечислил принятые решения глава.
Также власти республики ищут решение проблем с детсадами в малых селах. Для этого будет рассмотрена возможность создания частных детсадов.
8 авторов научных исследований из Бурятии получат гранты Российского научного фонда: в общем на 7,4 млн рублей. Соответствующее постановление Алексей Цыденов уже подписал. От 250 тысяч до 3 млн рублей получат доктор технических наук, профессор РАН Тумэн Чимитдоржиев, доктор исторических наук Ирина Гарри, доктор геолого-минералогических наук Ольга Романовна Минина, кандидат физико-математических наук Иван Шаранхаев, кандидат химических наук Иван Фарион, кандидат биологических наук Долгор Тубанова, кандидат геолого-минералогических наук Евгений Кислов, кандидат геолого-минералогических наук Цырен Тубанов.
Кроме того, начата работа по созданию подготовительного отделения медфака БГУ.
«Изучаем разные варианты, сейчас делаем запрос на финансирование из федерального бюджета. Соответствующее обращение Минздрав готовит Юрию Трутневу», - отметил Алексей Цыденов.
Также глава перечислил ряд важных решений, принятых на прошедшей сессии Народного Хурала:
- Приняли закон по поддержке детей погибших или получивших I группу инвалидности участников спецопераций в ЛНР, ДНР и Сирии. Детей будут зачислять без очереди в детские сады и лагеря, обучаться за счет региона в ссузах и любых вузах.
- Изменили форму поддержки многодетных семей с 6 и более детьми. В прошлом году мы ввели для них ипотеку за счет бюджета республики. Но из получивших на нее право 80 семей больше половины получили отказы от банков – из-за плохих кредитных историй или долгов. К тому же ЦБ увеличил ставку, выросли проценты по ипотеке. Поэтому мы вернулись к денежной выплате, увеличив её номинал до 3,5 млн рублей. Уже в этом году выплату получат 42 семьи.
- Расширили коммунальные субсидии для общественных объединений инвалидов, включив льготу и для созданных ими организаций. Причем распространили норму и на расходы в производственных и складских помещениях.
- Отменили на 5 лет региональный транспортный налог для компаний, имеющих в собственности воздушные суда. У нас раньше за 17 судов они платили до миллиона рублей налога.
- Для снижения налоговой нагрузки приняли послабления для компаний, пользующихся патентной системой. Сдвинули на 2024 год рост ставок.
- Чтобы простимулировать инвесторов, добавили право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в случаях совершенствования производства: при достройке, переоборудовании, реконструкции, модернизации или техническом перевооружении.
По итогам визита Юрия Трутнева Алексей Цыденов дал ряд важных поручений. В частности, проработать варианты содействия реконструкции дороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в рамках «Дальневосточной концессии» и внести предложения по созданию территории Свободный порт Владивосток в Бурятии.
«ВЭБ.РФ рекомендовано продолжить поддержку тепличного комплекса «Гусиноозерский». Минсельхозу РФ поручено рассмотреть вариант поддержки на Дальнем Востоке создания объектов АПК с возмещением затрат до 50% (для теплиц - до 40%), также возможность предоставления проектам в области свиноводства на Дальнем Востоке права на целевые льготные инвесткредиты. Работаем», подытожил глава Бурятии.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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