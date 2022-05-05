Депутат Хурала Бурятии побывал на Донбассе

Депутат Хурала Бурятии Иннокентий Вахрамеев побывал в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской народных республик, где встретился с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе парламента, депутат передал воинам-землякам письма от учеников улан-удэнских школ № 20 и 25. Кроме того, на передовую переданы необходимые при выполнении боевых задач два тепловизора и дрон. В их приобретении существенную поддержку оказали бизнесмен Сергей Харакшинов и председатель Осинско-Боханского землячества «Нютаг» Виктор Анганов.Иннокентий Вахрамеев передал военнослужащим привет от всех жителей Бурятии и депутатов республиканского парламента.- Наша родная Бурятия вами гордится, вы настоящие герои, достойные сыны Бурятии, защитники Отечества. Бойцовский дух, смелость и отвага – в генах жителей республики, передается с молоком матери. Желаю успешного выполнения боевых задач. Мы ждем вас живыми и невредимыми дома, обязательно с победой, - сказал он.Также депутат навестил раненых солдат из Бурятии, которые сейчас проходят лечение в одном из госпиталей.«При участии Иннокентия Вахрамеева собрано четыре «КАМАЗа» с гуманитарной помощью для наших военнослужащих. На призыв депутата в сборе средств на ее приобретение откликнулись неравнодушные жители Бурятии, Аларского района Иркутской области, коллективы школ, детских садов и администраций районов. В скором времени машины отправятся на границу с ДНР и ЛНР», - сообщили в пресс-службе Хурала.Фото: Хурал Бурятии