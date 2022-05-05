Политика и власть 05.05.2022 в 10:31

Депутат Хурала Бурятии побывал на Донбассе

Иннокентий Вахрамеев передал военным дрон и тепловизоры
A- A+
Текст: Константин Воронов
Депутат Хурала Бурятии побывал на Донбассе
Депутат Хурала Бурятии Иннокентий Вахрамеев побывал в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской народных республик, где встретился с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе парламента, депутат передал воинам-землякам письма от учеников улан-удэнских школ № 20 и 25. Кроме того, на передовую переданы необходимые при выполнении боевых задач два тепловизора и дрон. В их приобретении существенную поддержку оказали бизнесмен Сергей Харакшинов и председатель Осинско-Боханского землячества «Нютаг» Виктор Анганов.

Иннокентий Вахрамеев передал военнослужащим привет от всех жителей Бурятии и депутатов республиканского парламента.

- Наша родная Бурятия вами гордится, вы настоящие герои, достойные сыны Бурятии, защитники Отечества. Бойцовский дух, смелость и отвага – в генах жителей республики, передается с молоком матери. Желаю успешного выполнения боевых задач. Мы ждем вас живыми и невредимыми дома, обязательно с победой, - сказал он.

Также депутат навестил раненых солдат из Бурятии, которые сейчас проходят лечение в одном из госпиталей.

«При участии Иннокентия Вахрамеева собрано четыре «КАМАЗа» с гуманитарной помощью для наших военнослужащих. На призыв депутата в сборе средств на ее приобретение откликнулись неравнодушные жители Бурятии, Аларского района Иркутской области, коллективы школ, детских садов и администраций районов. В скором времени машины отправятся на границу с ДНР и ЛНР», - сообщили в пресс-службе Хурала.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал Украина

Все новости

Авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейс Улан-Удэ - Кызыл
05.05.2022 в 10:51
Депутат Хурала Бурятии побывал на Донбассе
05.05.2022 в 10:31
На Украине героически погиб матрос-наводчик гранатометного взвода из Сосново-Озерска
05.05.2022 в 10:20
В Улан-Удэ пьяный водитель «девятки» устроил крупное ДТП
05.05.2022 в 10:12
В Бурятии пьяная женщина попала под колеса собственного автомобиля
05.05.2022 в 10:00
Из аэропорта Челябинска хотят запустить субсидируемый рейс в Улан-Удэ
05.05.2022 в 09:58
В Улан-Удэ колонну бронетехники на параде возглавят Т-34 и «Иосиф Сталин»
05.05.2022 в 09:34
Депутатам Хурала Бурятии придется заседать бесплатно
05.05.2022 в 09:30
Дурно пахнущая история
05.05.2022 в 09:30
В Бурятии COVID-19 вновь ползет вверх
05.05.2022 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
Депутатам Хурала Бурятии придется заседать бесплатно
Парламентарии потеряют часть своей зарплаты из-за упрямого коллеги
05.05.2022 в 09:30
Глава Бурятии рассказал о важных решениях
Прошедшая неделя в республике была богата на события
04.05.2022 в 14:50
В Бурятии прошло собрание Ассоциации депутатов-коммунистов
Обсудили актуальные вопросы развития страны и партийного строительства
29.04.2022 в 20:41
В Бурятии районные власти уже 12 лет не могут наладить переработку отходов
Решение суда о побуждении хоринской администрации к чистоплотности вышло еще в 2010 году
28.04.2022 в 15:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru