Бурятия может рассчитывать на помощь Кремля в погашении кредитов

На федеральном уровне внесены поправки в бюджетный кодекс и еще ряд нормативных актов, регулирующих бюджетную систему в стране. Их задача - поддержание финансовой стабильности бюджетов регионов в условиях внешнего санкционного давления.Согласно изменениям, минфин России может предоставлять бюджетные кредиты для погашения регионами своих долгов. Причем, речь идет как о выплатах по государственным ценным бумагам субъекта, так и о погашении долгов перед коммерческими банками, имеющихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте-декабре. Ставка по льготному бюджетному кредиту – 0,1% годовых.При этом, есть ограничения: размер бюджетного кредита не может превышать десятую часть от объема дохода регионального бюджета, а возвратить его нужно не позднее 30 декабря этого года.Кроме того, согласно изменениям, правительство страны вправе провести реструктуризацию долгов субъектов по бюджетным кредитам, предоставленным ранее на покрытие дефицита региональной казны, срок погашения которых наступает в этом году.К слову, по данным минфина Бурятии, госдолг Бурятии на 1 апреля этого года составил примерно 13,3 млрд рублей. Из них банковские кредиты – 2 млрд рублей, бюджетные – 11,2 млрд рублей и еще 94 млн рублей – гарантийные обязательства республики.Фото: «Номер один»