Политика и власть 07.05.2022 в 15:11

В Бурятии ждут назначения нового руководителя УФНС

Для главного налоговика региона наступило время ротации
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии ждут назначения нового руководителя УФНС
По официально неподтвержденной информации источников «Номер один», руководителя УФНС России по РБ Марину Ли перевели на пост заместителя начальника управления. И.о. руководителя управления якобы назначена Раиса Бадмаева, ранее занимавшая пост заместителя главы ведомства.

В пресс-службе УФНС пока официально не подтверждают кадровые перестановки в ведомстве, сообщив, что «данную информацию до нас не доводили». Возможно, что слухи об уходе Марины Ли связаны с обязательной для руководителей подобного ранга ротацией раз в пять лет.

Напомним, Марина Ли, поработавшая в налоговых органах с 1990 года, была назначена руководителем ведомства в 2017 году. И как сообщил источник «Номер один», спустя пять лет главному налоговику региона прочили аналогичную руководящую должность в Забайкальском крае. Однако этого не случилось. Подтвердить или опровергнуть данную информацию пока не удаётся в связи с длительными праздничными выходными, когда госорганы не работают.

Фото: «Номер один»
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