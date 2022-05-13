Политика и власть 13.05.2022 в 14:04
У властей Бурятии появится шанс решить проблемы с такси
В Госдуму внесен долгожданный законопроект, регулирующий легковые перевозки
Текст: Станислав Сергеев
Прежде всего внесенный в Госдуму проект предусматривает ответственность службы заказа (агрегатора) за ущерб, который может быть причинен в процессе перевозки пассажиру. В данный момент агрегаторы настаивают на том, что они лишь предоставляют информацию и никакой ответственности за возможные инциденты не несут.
Также в законопроекте прописаны требования к внешнему виду такси: оно должно иметь на боковых поверхностях кузова – цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, и опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше. Водитель должен по требованию пассажира предоставлять информацию о действующих тарифах – в том числе о тарифах на единицу пробега или единицу времени пользования транспортным средством, а также правила их применения при определении платы за перевозку. Также предлагается оснащать автомобили устройством контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя.
Еще одно требование к службам заказа – в случае принятия закона в нынешнем виде их обяжут давать доступ ФСБ России к базам данных обработки и передачи заказов, а также предусмотреть возможность получения разрешения на работу в такси самозанятыми гражданами.
Напомним, в Бурятии власти регулярно поднимают проблемы, связанные с работой такси. Так, в марте 2020 года на одном из заседаний Народного Хурала замминистра транспорта Алексей Назимов сообщил, что количество «нелегалов» составляет половину от всех такси в городе. По его словам, рейды ГИБДД проблему не решали. Соглашения с агрегаторами такси не были заключены, саморегулируемая организация перевозчиков не была создана.
В марте 2021 года в республике была создана межведомственная комиссия по координации действий, направленных на пресечение незаконных перевозок. Основанием для создания комиссии послужило коллективное обращение перевозчиков, работающих на законных основаниях.
В обращении было указано, что нелегальные перевозчики создают нездоровую конкуренцию и не обеспечивают безопасность пассажиров. Так, водители-нелегалы не соблюдают режим труда и отдыха, не повышают свою квалификацию, не проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, регулярную проверку технического состояния автомобиля и не обеспечивают страхование гражданской ответственности перед пассажирами. К слову, о каких-то прорывных результатах работы этой комиссии до сих пор публично не сообщалось.
В то же время власти республики не раз говорили, что проблемы на рынке такси в регионе может решить принятие федерального закона, регулирующего эту сферу. И в случае принятия Госдумой внесенного недавно законопроекта, если верить чиновникам минтранса Бурятии, власти получат шанс исправить ситуацию.
Фото: «Номер один»
Также в законопроекте прописаны требования к внешнему виду такси: оно должно иметь на боковых поверхностях кузова – цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, и опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше. Водитель должен по требованию пассажира предоставлять информацию о действующих тарифах – в том числе о тарифах на единицу пробега или единицу времени пользования транспортным средством, а также правила их применения при определении платы за перевозку. Также предлагается оснащать автомобили устройством контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя.
Еще одно требование к службам заказа – в случае принятия закона в нынешнем виде их обяжут давать доступ ФСБ России к базам данных обработки и передачи заказов, а также предусмотреть возможность получения разрешения на работу в такси самозанятыми гражданами.
Напомним, в Бурятии власти регулярно поднимают проблемы, связанные с работой такси. Так, в марте 2020 года на одном из заседаний Народного Хурала замминистра транспорта Алексей Назимов сообщил, что количество «нелегалов» составляет половину от всех такси в городе. По его словам, рейды ГИБДД проблему не решали. Соглашения с агрегаторами такси не были заключены, саморегулируемая организация перевозчиков не была создана.
В марте 2021 года в республике была создана межведомственная комиссия по координации действий, направленных на пресечение незаконных перевозок. Основанием для создания комиссии послужило коллективное обращение перевозчиков, работающих на законных основаниях.
В обращении было указано, что нелегальные перевозчики создают нездоровую конкуренцию и не обеспечивают безопасность пассажиров. Так, водители-нелегалы не соблюдают режим труда и отдыха, не повышают свою квалификацию, не проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, регулярную проверку технического состояния автомобиля и не обеспечивают страхование гражданской ответственности перед пассажирами. К слову, о каких-то прорывных результатах работы этой комиссии до сих пор публично не сообщалось.
В то же время власти республики не раз говорили, что проблемы на рынке такси в регионе может решить принятие федерального закона, регулирующего эту сферу. И в случае принятия Госдумой внесенного недавно законопроекта, если верить чиновникам минтранса Бурятии, власти получат шанс исправить ситуацию.
Фото: «Номер один»
Тегитакси