Глава Бурятии: в республике созданы отличные условия для развития IT-отрасли

В Бурятии подводят предварительные итоги реализации федерального «Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Их накануне представили на заседании оперативного штаба.«Бизнес Бурятии на сегодня в рамках реализации только федеральных мер получил более 8 млрд рублей государственной поддержки. Льготные кредиты по федеральным программам получили в нашей республике 102 компании в общем более чем на 4,1 млрд рублей», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.Первый блок мер направлен на представление доступа к кредитным ресурсам по приемлемым ставкам. Разработаны различные программы кредитования как для системообразующих предприятий, так и для субъектов малого предпринимательства. По программе кредитования на оборотные цели ставки для малых предприятий составляют не выше 15% годовых, для средних предприятий - не выше 13,5%. Малым предприятиям предоставляется до 300 млн. рублей, для средних предприятий - сумма до 1 млрд. рублей.«Организациями республики подано 233 заявки для получения кредита по этой программе, на сегодня выдан 31 кредит на общую сумму более 274 млн рублей. Аналогичные условия предусмотрены по программе кредитования на инвестиционные цели. Отличие этой программы в том, что кредит выдаётся на 3 года. Кроме того, Корпорацией малого среднего предпринимательства и Банком России запущена программа, которая предусматривает кредитование и финансирование предпринимателей на оборотные инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Этой поддержкой воспользовалась 69 наших предпринимателей на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Также для системообразующих организаций, включённых в федеральной перечень, предусмотрена отдельная программа кредитования – по ставке 11% годовых. При этом предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, а группа компаний - до 30 млрд рублей», - рассказала зампред правительства Бурятии Екатерина Кочетова.«Кредитными каникулами» на шесть месяцев воспользовалось 188 компаний из пострадавших отраслей на общую сумму более 2,2 млрд. рублей. Реструктуризировано действующих кредитов под «плавающую» процентную ставку на общую сумму 1,2 млрд рублей.Продление сроков уплаты по УСН и последующая рассрочка платежей по налогу коснулась почти 3000 субъектов предпринимательства. В республике, как и в других регионах, действует мораторий на проведение плановых проверок до конца 2024 года в организациях IT-отрасли.«Сегодня у нас работает 40 аккредитованных компаний в сфере IT, которые попадают под новые льготы: отмену налога на прибыль и проверок, кредиты под 3%, гранты, снижение страховых взносов. Сотрудники компаний могут получать льготную ипотеку и отсрочку от призыва. Созданы отличные условия для развития», - отметил глава Бурятии.Отдельные меры призваны ускорить бюджетные процедуры в условиях динамично меняющегося рынка. Предусмотрена обязанность для государственных заказчиков предоставлять авансы от 50 до 90% по контрактам 2022 года при условии их казначейского сопровождения. Сокращены сроки доведения средств до компаний-исполнителей контрактов с 30 календарных до 7 рабочих дней.Для поддержи инвестиционной деятельности изменены правила заключения инвестиционных контрактов. Продлены сроки реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе, а также предусмотрены субсидии на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий.Напомним, в марте этого года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. На сегодня с учётом изменений и дополнений он включает более 180 мероприятий.Фото: пресс-служба правительства Бурятии