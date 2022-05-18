Глава Бурятии налаживает связи с Беларусью

«У нас в Бурятии очень много белорусской техники - тракторы «Беларус», МТЗ, бобруйские пресс-подборщики, а также самосвалы БЕЛАЗ. Поэтому мы будем поддерживать существующее сотрудничество и развивать его в других сферах. К примеру, Бурятия является основным производителем вертолетов в России, которые мы можем экспортировать. Также у нас производится электроника и есть большие перспективы по сельскому хозяйству в сфере семеноводства, селекции и других направлений. С белорусскими коллегами мы хотим обменяться опытом и нашими достижениями. От совместной работы ждем укрепления связей не только на государственном уровне, но и общения с бизнесом. Уверен, что найдем точки соприкосновения и перспективные направления в сотрудничестве, которое позволит получить общую выгоду для наших стран», - заявил Алексей Цыденов.





«Помимо этого мы рассматриваем поставки общественного транспорта - автобусов и трамваев. Нас интересует все, от маленького минитрактора до самого большого агрегата. К тому же мы готовы открыть сборочные цеха на своей территории», - заявил Игорь Шутенков.



