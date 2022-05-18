Политика и власть 18.05.2022 в 08:28
Глава Бурятии налаживает связи с Беларусью
Алексей Цыденов заинтересован в поставках техники из этой страны
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прибыли в Республику Беларусь, где провели заседание рабочей группы по сотрудничеству. Как передает агентство «Белта», говоря о главных задачах рабочей командировки в Беларусь, глава Бурятии Алексей Цыденов отметил налаживание сотрудничества по уже имеющимся направлениям, а также развитие новых.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что заинтересован в поставках различной коммунальной техники, оборудования для парков, скверов и улиц, а также иллюминаций, подсветки и организации городского хозяйства.
Сам Алексей Цыденов свою поездку в Беларусь кратко прокомментировал в телеграм-канале.
«Сегодня отработали в Беларуси. Посмотрели производство автобусов большого и среднего класса, сельхозтехники, городской коммунальной техники. Всё это требуется для республики и Улан-Удэ. Будем работать», - написал он.
Фото: Телеграм-канал Алексея Цыденова
«У нас в Бурятии очень много белорусской техники - тракторы «Беларус», МТЗ, бобруйские пресс-подборщики, а также самосвалы БЕЛАЗ. Поэтому мы будем поддерживать существующее сотрудничество и развивать его в других сферах. К примеру, Бурятия является основным производителем вертолетов в России, которые мы можем экспортировать. Также у нас производится электроника и есть большие перспективы по сельскому хозяйству в сфере семеноводства, селекции и других направлений. С белорусскими коллегами мы хотим обменяться опытом и нашими достижениями. От совместной работы ждем укрепления связей не только на государственном уровне, но и общения с бизнесом. Уверен, что найдем точки соприкосновения и перспективные направления в сотрудничестве, которое позволит получить общую выгоду для наших стран», - заявил Алексей Цыденов.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что заинтересован в поставках различной коммунальной техники, оборудования для парков, скверов и улиц, а также иллюминаций, подсветки и организации городского хозяйства.
«Помимо этого мы рассматриваем поставки общественного транспорта - автобусов и трамваев. Нас интересует все, от маленького минитрактора до самого большого агрегата. К тому же мы готовы открыть сборочные цеха на своей территории», - заявил Игорь Шутенков.
Сам Алексей Цыденов свою поездку в Беларусь кратко прокомментировал в телеграм-канале.
«Сегодня отработали в Беларуси. Посмотрели производство автобусов большого и среднего класса, сельхозтехники, городской коммунальной техники. Всё это требуется для республики и Улан-Удэ. Будем работать», - написал он.
Фото: Телеграм-канал Алексея Цыденова
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