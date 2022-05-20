На форум в Бурятию приедут представители более 200 компаний Монголии

«Думаю, Бурятия, делает очень своевременные шаги, гибко адаптируясь к новым условиям внешнеторговых отношений. На современном этапе развития экономика переживает особый период, он сложный. И такие меры по установлению и развитию сотрудничества с Монголией сейчас – важный и необходимый путь», - прокомментировала предстоящий форум доктор экономических наук, профессор Елена Ванчикова.







Зарегистрироваться для участия в форуме «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности» можно на официальном сайте мероприятия. Для участия необходимо только заполнить заявку, взносов не требуется – участие в форуме бесплатное.

Бурятия продолжает подготовку к международному форуму «Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности», который пройдет в Улан-Удэ 27-28 мая. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в работе форума примут участие более 200 компаний из Монголии.«Сферы интересов у компаний-участниц охватывают поставку строительных материалов, продукции сельского хозяйства, текстиля, продуктов питания, оборудования для промышленных предприятий. Форум также станет площадкой для поиска партнеров в сфере финансовых, логистических услуг», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.Также в рамках форума будут представлены компании-производители изделий из кашемира, кожаных изделий, молочной продукции, колбасных и кондитерских изделий и других продуктов питания.Фото: «Номер один»