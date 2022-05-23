В Бурятии ускорят ремонт "улетевшей" крыши пятиэтажки

Сегодня 23 мая специалисты Фонда капитального ремонта выехали в Кяхту для оценки ущерба поврежденной кровли многоквартирного дома. Директор фонда Тимур Цыренжапов отметил, что капитальный ремонт крыши будет организован в кратчайшие сроки.По предварительной информации повреждено 650 кв. м кровли. В данном многоквартирном доме ДОС 215 проживает 212 человек (64 квартиры).- По поручению Главы Бурятии специалисты фонда выехали в Кяхту для организации капитального ремонта пострадавшего дома. Сейчас ведем активную работу одновременно с муниципалитетом, проектировщиками и подрядчиками, чтобы в кратчайшие сроки начать ремонт крыши данного дома. На крыше будут заменена стропильная система и кровля, - сообщил директор фонда фонда Тимур Цыренжапов.Вопрос капитального ремонта общего имущества в МКД в случае возникновения чрезвычайной ситуации регламентируется Порядком принятия решений, утверждённым постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.07.2017 N366.Для оперативного решения по организации работ представители фонда на месте проконсультировали представителей управляющей компании и администрации г. Кяхта о порядке составления необходимых документов.Управляющей компании дана рекомендации в срочном порядке укрыть крышу во избежание затопления дома и провести осмотр состояния крыш соседних домов.