Политика и власть 23.05.2022 в 16:42

В Бурятии ускорят ремонт "улетевшей" крыши пятиэтажки

От ветра пострадал дом в Кяхте
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Текст: Номер один
В Бурятии ускорят ремонт "улетевшей" крыши пятиэтажки
Сегодня 23 мая специалисты Фонда капитального ремонта выехали в Кяхту для оценки ущерба поврежденной кровли многоквартирного дома. Директор фонда Тимур Цыренжапов отметил, что капитальный ремонт крыши будет организован в кратчайшие сроки. 

По предварительной информации повреждено 650 кв. м кровли. В данном многоквартирном доме ДОС 215 проживает 212 человек (64 квартиры). 

- По поручению Главы Бурятии специалисты фонда выехали в Кяхту для организации капитального ремонта пострадавшего дома. Сейчас ведем активную работу одновременно с муниципалитетом,  проектировщиками и подрядчиками, чтобы в кратчайшие сроки начать ремонт крыши данного дома. На крыше будут заменена стропильная система и кровля, -  сообщил директор фонда фонда Тимур Цыренжапов.

Вопрос капитального ремонта общего имущества в МКД в случае возникновения чрезвычайной ситуации регламентируется Порядком принятия решений, утверждённым постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.07.2017 N366.

Для оперативного решения по организации работ представители фонда на месте проконсультировали представителей управляющей компании и администрации г. Кяхта о порядке составления необходимых документов.

Управляющей компании дана рекомендации в срочном порядке укрыть крышу во избежание затопления дома и провести осмотр состояния крыш соседних домов.

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