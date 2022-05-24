В Бурятии заместителем министра спорта стал борец

В Бурятии на должность заместителя министра спорта и молодежной политики - председателя Комитета по физической культуре и спорту назначен мастер спорта России по вольной борьбе, судья международной категории, неоднократный победитель республиканских турниров по бурятской борьбе Эрдэм Биликтуев.Как сообщили в министерстве спорта, Эрдэм Биликтуев окончил Дальневосточную и Сибирскую академии государственной службы и Бурятский государственный университет.«С самого начала карьера Эрдэма Дашидоржиевича была связана со спортом. Он прошел путь от ведущего специалиста до консультанта Республиканского агентства по физической культуре и спорту. Более 10 лет осуществлял тренерскую работу в Спортивной школе олимпийского резерва №7 в Улан-Удэ. Имея за плечами многолетний опыт, Эрдэм Дашидоржиевич готов к достижению новых высот в области физической культуры и спорта. При этом он является примерным семьянином, женат, имеет 3 детей - 2 сына и дочь», - рассказали в Министерстве спорта Бурятии.Фото: Минспорт Бурятии