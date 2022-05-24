Политика и власть 24.05.2022 в 11:09

В Бурятии заместителем министра спорта стал борец

Вся карьера Эрдэма Биликтуева была связана со спортом
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии заместителем министра спорта стал борец
В Бурятии на должность заместителя министра спорта и молодежной политики - председателя Комитета по физической культуре и спорту назначен мастер спорта России по вольной борьбе, судья международной категории, неоднократный победитель республиканских турниров по бурятской борьбе Эрдэм Биликтуев.

Как сообщили в министерстве спорта, Эрдэм Биликтуев окончил Дальневосточную и Сибирскую академии государственной службы и Бурятский государственный университет.

«С самого начала карьера Эрдэма Дашидоржиевича была связана со спортом. Он прошел путь от ведущего специалиста до консультанта Республиканского агентства по физической культуре и спорту. Более 10 лет осуществлял тренерскую работу в Спортивной школе олимпийского резерва №7 в Улан-Удэ. Имея за плечами многолетний опыт, Эрдэм Дашидоржиевич готов к достижению новых высот в области физической культуры и спорта. При этом он является примерным семьянином, женат, имеет 3 детей - 2 сына и дочь», - рассказали в Министерстве спорта Бурятии.

Фото: Минспорт Бурятии
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