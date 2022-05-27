Алексей Цыденов назвал отношения с Монголией «исключительными»

Монгольская сторона заявила об интересе к продукциям Улан-удэнского авиазавода, ЛВРЗ и Улан-Удэстальмоста. А также к поставкам из России нефрита, подсолнечного масла и минеральных удобрений.Как отметил Алексей Цыденов, у Бурятии и Монголии много общего, что создает хорошую почву для сотрудничества.- Мы исторически близкие народы. И поэтому это накладывает на наши отношения особый оттенок близости, братства. У нас общая география, общая природа, особенности климата, условия сельского хозяйства, похожие полезные ископаемые: уголь, руды металлов. У нас есть с одной стороны очень схожие виды деятельности, с другой – схожая культура, язык и это сближает нас еще больше, - отметил глава республики.Схожие погодные условия создают возможности для серьезного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности скотоводства и семеноводства.- Мы можем районировать семена по зерновым. По климату, засухоустойчивости у нас одинаковые условия и то, что хорошо растет здесь, будет расти и в Монголии. То же самое касается разведения пород скота, строительных материалов, которые позволяют строить с учетом наших погодных условий и температур, - сказал Алексей Цыденов.Алексей Цыденов напомнил также, что в этом году открыта поставка мяса из Монголии в Россию, что позволяет как минимум закрыть потребности «Бурятмяспрома», который ранее завозил сырье из таких стран, как Новая Зеландия и Аргентина. Однако, для того, чтобы выстроить полноценные торговые связи, необходимо принятие комплексных мер.На то, что развитие российско-монгольских отношений имеет серьезные перспективы, обратили внимание и представители федеральной власти. Так, Сергей Глазьев, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, отметил, что Монголия имеет большое значение с точки зрения внешнеторговых связей.- Вы знаете, насколько сложная сегодня ситуация в мире, идёт глубокая трансформация мировой экономики. Наш Евразийский экономический союз всё больше ориентируется на рынки Азии. И мы рассматриваем Монголию как ключевого партнёра в Азии для всех государств Евразийского экономического союза. И хотелось бы чтобы наш новый план сотрудничества до 2025 года предусматривал новые достижения, новые возможности для расширения наших торгово-экономических, операционных, инвестиционных взаимоотношений, - сказал Сергей Глазьев.О том, что в рамках сотрудничества двух стран, существует много перспективных направлений, помимо уже действующих, рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.- Мы видим, что на самом деле очень много новых точек приложения усилий: это и туризм, это и медицина, это различные социокультурные мероприятия. Это и вся повестка социального развития. Есть дополнительные возможности для расширения наших экономических и социальных связей, - отметил Марат Шамьюнов. - Например, мне было очень интересно отметить, что даже спортивные зимние виды спорта также находятся в плоскости интересов российской и монгольской стороны.Реакция монгольской стороны на организацию такого форума также была весьма воодушевленной.- Это форум – первый столь крупномасштабный международный форум постпандемийного периода. Поэтому я думаю, это событие знаменательное, особенно на фоне глобального экономического форума в Давосе, где больше говорилось о вооружении Украины, чем об экономических вопросах. Это также знаменательно, потому что только вчера стартовал Евразийский экономический форум, в котором Монголия участвует как наблюдатель. Я думаю, это тоже логичное мероприятие на фоне глобального кризиса и новых возможностей, которые были озвучены на финальной сессии Евразийского экономического форума. Там президент Путин от имени России предложил создать большое евразийское партнёрство, которое включает также Монголию и Китай, - говорил старший советник президента монгольской национальной промышленной палаты Тур-Од Лхагважав.По его словам, Бурятия интересна Монголии в том числе запасами цинка, нефрита и других полезных ископаемых.- В Бурятии самая экономически эффективная и экологически чистая добыча урана, не только в России но и мире. У нас в Монголии большие запасы урана, и РФ имеет двустороннее соглашение по его разработке, добыче, исследованиям в Монголии. Поэтому у Бурятии есть очень хорошие перспективы по развитию и приросту этой отрасли, - отметил Тур-Од Лхагважав.Также соседнему государству интересна продукция Улан-удэнского авиазавода, ЛВРЗ и Улан-Удэстальмоста. Есть перспективы сотрудничества и в строительной отрасли.- У нас в составе делегации очень много строительных компаний, это говорит о том, что наш бизнес заинтересован в поставках стройматериалов из России. Также нас интересует новый домостроительный комбинат в Улан-Удэ. Потому что у нас, в Монголии, как раз идет активное строительство как жилых домов, так и офисных зданий, - рассказал Базарваань Намжилсүрэн, заместитель председателя Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.Впрочем, работы по развитию сотрудничества еще много. Об этом, в частности, сказал и глава Бурятии. Он обратился к представителям федеральной власти с предложением пересмотреть некоторые подходы к регулированию взаимоотношений двух стран.- Сегодня несколько раз звучал вопрос поставки минеральных удобрений, поставки подсолнечного масла в Монголию и другой номенклатуры товаров. У нас есть взаимная цель увеличить товарооборот. У нас есть исторические и фактические дружеские отношения с Монголией. Я бы здесь предложил вопрос по минеральным удобрениям и по подсолнечному маслу рассмотреть. Понятно, что есть разные специфические условия, и вопрос нужно смотреть в комплексе. Но всё-таки Монголия безусловно является исторически дружеской нам страной, и в целях разворота на восток, развития товарооборота, мне кажется, здесь можно посмотреть с адресным, исключительным подходом, - говорил Алексей Цыденов. - Одним из результатов нашего сегодняшнего форума, нашей встречи может быть вынесение этих вопросов на федеральный уровень. Поэтому прошу тоже взять это в работу.Это позволит не только решить текущие вопросы, но и упростит работу по созданию промышленной кооперации, в рамках которой можно реализовывать крупные инвестиционные проекты.- Уже есть прецедент - это совместные инвестиции монгольского и российского бизнеса в производство в Улан-Удэ жестяных консервных банок. Поэтому у нас есть о чём говорить, есть направление для практического сотрудничества, - отметил Алексей Цыденов.Таким образом, Бурятия уже сейчас идет в ногу с объявленной на федеральном уровне политикой экономического разворота на Восток.Фото: egov-buryatia.ru