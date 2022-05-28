Политика и власть 28.05.2022 в 18:49

Глава Бурятии взял под контроль помощь попавшим в аварию подросткам

Также Алексей Цыденов отслеживает локализацию очага кишечной палочки в Гусиноозерске
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии взял под контроль помощь попавшим в аварию подросткам
Как сообщил в своем телеграм-канале Алексей Цыденов, под его контролем находится оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Еравне.

- В автомобильной аварии пострадало 5 подростков, все доставлены в Еравнинскую ЦРБ с травмами тяжёлой и средней степени тяжести, - написал глава. - В район выехала бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф для оказания специализированной помощи и принятия решения об эвакуации.

Кроме того, Алексей Цыденов сообщил о совместной работе с Роспотебнадзором Бурятии по локализации очага кишечной инфекции в Селенгинском районе.

- Бригада инфекционистов выехала в Гусиноозерск для проведения дополнительных обследований. Всего госпитализировано 39 человек. Пациентам обеспечено необходимое лечение. Все заболевшие со средней и лёгкой степенью. Контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников, - сообщил Алексей Цыденов.

Фото: «Номер один»
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии создали робота-помощника
28.05.2022 в 18:56
Глава Бурятии взял под контроль помощь попавшим в аварию подросткам
28.05.2022 в 18:49
Бурятия готова поставить тысячу голов скота в Монголию в этом году
28.05.2022 в 16:33
В Бурятии психический больной убийца коров напал с ножом полицейского
28.05.2022 в 14:34
В Улан-Удэ проходит ярмарка-раздача бездомных собак
28.05.2022 в 12:19
В Улан-Удэ владелец квартиры в аварийном доме через суд обязал мэрию выдать ему новое жилье
28.05.2022 в 12:00
Сделаем Бурятию комфортной!
28.05.2022 в 11:00
В Бурятии требуют жестче ограничить шумные ремонты в квартирах
28.05.2022 в 09:00
Отток мозгов из Бурятии пошел через Монголию
28.05.2022 в 08:00
В Бурятии задержан сельчанин, напавший с ножом на сотрудника полиции
28.05.2022 в 06:41
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
Алексей Цыденов назвал отношения с Монголией «исключительными»
В Бурятии с успехом проходит российско-монгольский форум
27.05.2022 в 21:11
В Бурятии заместителем министра спорта стал борец
Вся карьера Эрдэма Биликтуева была связана со спортом
24.05.2022 в 11:09
В Бурятии ускорят ремонт "улетевшей" крыши пятиэтажки
От ветра пострадал дом в Кяхте
23.05.2022 в 16:42
Монгольский бизнес проявляет большой интерес к форуму в Улан-Удэ
Предприниматели считают его проведение очень своевременным
21.05.2022 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru