Глава Бурятии взял под контроль помощь попавшим в аварию подросткам

Как сообщил в своем телеграм-канале Алексей Цыденов, под его контролем находится оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Еравне.- В автомобильной аварии пострадало 5 подростков, все доставлены в Еравнинскую ЦРБ с травмами тяжёлой и средней степени тяжести, - написал глава. - В район выехала бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф для оказания специализированной помощи и принятия решения об эвакуации.Кроме того, Алексей Цыденов сообщил о совместной работе с Роспотебнадзором Бурятии по локализации очага кишечной инфекции в Селенгинском районе.- Бригада инфекционистов выехала в Гусиноозерск для проведения дополнительных обследований. Всего госпитализировано 39 человек. Пациентам обеспечено необходимое лечение. Все заболевшие со средней и лёгкой степенью. Контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников, - сообщил Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»