Политика и власть 31.05.2022 в 07:44

Владимир Павлов: Главное богатство - это наш многонациональный народ

Председатель Народного Хурала поздравил жителей Бурятии с 99-летием республики
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Текст: Петр Санжиев
Владимир Павлов: Главное богатство - это наш многонациональный народ
Бурятия отмечает свой День рождения. В честь этого в Улан-Удэ на площади Советов прошло крупное праздничное мероприятие. На него собрались тысячи людей, была заполнена вся площадь. Царила радость, играла музыка, звучали поздравления, улан-удэнцы и гости города пришли целыми семьями, с маленькими детьми.

В торжестве приняли участие первые лица республики. С теплым поздравлением на двух государственных языках Бурятии выступил Владимир Павлов, председатель парламента республики.

«Уважаемый глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич! Уважаемые земляки! От имени депутатов высшего законодательного органа Республики Бурятия Народного Хурала поздравляю вас с 99-летием со дня образования республики. Республика богата уникальной природой, ресурсами, культурой, обычаями и традициями. Но главное богатство - это наш многонациональный народ», - сказал Владимир Павлов, обратившись ко всем собравшимся.

Он подчеркнул, что жителей Бурятии всегда отличали трудолюбие, твердость духа, верность слову и напомнил, что на протяжении всех этих лет народ республики живет в мире, согласии, дружбе.

«Мы вместе преодолеваем вызовы времени. Все эти годы, работаем ради будущего родной Бурятии и Российской Федерации - развиваем экономику, строим объекты социального, культурного назначения, больницы, школы, детские сады, дороги, создаем комфортную среду для жизни. За всем этим стоит труд каждого жителя Бурятии, вносящего свой вклад в процветание нашего региона. Многое делает для развития глава Республики Бурятия», - выступил председатель Хурала.

Он высоко отозвался о целеустремленности Алексея Цыденова и профессионализме, которые позволяют успешно реализовывать Стратегию социально-экономического развития Бурятии.

«Сегодня, пользуясь моментом, хочу поблагодарить Алексея Самбуевича за эффективную работу и пожелать ему дальнейших успехов», - сказал Владимир Павлов.

Говоря о близящемся 100-летии республики, он призвал окунуться в историю, извлечь уроки, и, наметив задачи, идти вперед с верой в лучшее.

Добрые слова, искренние пожелания были встречены аплодисментами людей, пришедших на праздник.

Фото: «Номер один»
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