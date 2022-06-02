На планерке в мэрии Улан-Удэ «ЭкоАльянсу» устроили грандиозную взбучку

Пожары на кладбищах Улан-Удэ обернулись грандиозной взбучкой «ЭкоАльянса» на планерном совещании в мэрии.- После проведения «Родительского дня» на городских кладбищах образовались скопления мусора. В адрес регионального оператора направлено более пяти заявок МАУ «Специализированная служба». 30 мая произошло возгорание мусора на кладбище «Горький» на площади 500 кв.м. (кладбище на Кирзаводе горело в ночь на 1 июня, – ред.). Все это произошло от неубранной кучи мусора. По вопросу не вывоза отходов с территорий кладбищ МАУ «Специализированная служба» направлены обращения в адрес прокуратуры РБ, Бурприроднадзора, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Там, где мусор все-таки вывозился, «ЭкоАльянс» тоже сумел «наследить». Зафиксированы многочисленные факты повреждений объектов благоустройства прилегающих территорий и самих контейнерных площадок техникой регоператора. Всего 41 факт на территории Советского района и семь на территории Октябрьского района.От головотяпства менеджмента «ЭкоАльянса», оставшегося «на хозяйстве» в период длительного отсутствия директора и депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина, который, по официальной версии регоператора, с начала мая находится в отпуске, а, по данным ряда открытых источников, упорно избегает встречи со следователями СУ СКР по РБ, страдают не только усопшие, но и ныне здравствующие. В течение месяца «ЭкоАльянс» нарушает график вывоза ТКО в столице Бурятии. Только за последнюю неделю в адрес Комитета городского хозяйства поступило более 100 заявок и жалоб от горожан через телефон и вайбер-сообщества. В том числе, жалобы о невозможности дозвониться до регоператора. На прилегающих территориях многоквартирных домов и частного сектора образовались крупные скопления мусора.Исполняющая обязанности директора «ЭкоАльянса» Татьяна Владимирова в ответ на обоснованные претензии муниципалитета заявила, что сбои графиков связаны с тем, что в нескольких районах республики подрядчики регоператора приостановили деятельность по вывозу ТКО. Специализированный автотранспорт из города был направлен в эти районы.И.о. Дмитрия Дружинина, похоже, не справляющаяся с возложенными на нее функциями, не уточнила, почему прекратился вывоз ТКО в районах. Но, по сведениям из информированного источника в правительстве Бурятии, причина банальна – отсутствие у перевозчиков в Кабанском, Мухоршибирском, Еравнинском и Кижингинском районах денежных средств на ремонт и заправку техники из-за неоплаты их услуг «ЭкоАльянсом». Бюджетная субсидия, выделенная регоператору в апреле Народным Хуралом, до сих пор им не получена. Впрочем, она и выделялась на другие цели - расчеты с полигонами. Платить перевозчикам «ЭкоАльянс» должен из собственных оборотных средств. Так что «списать» очередной мусорный коллапс в Улан-Удэ на задержку с перечислением денег из казны вряд ли получится – налицо усугубление внутреннего управленческого кризиса после убытия «на отдых» Дмитрия Дружинина.– В настоящий момент «Экоальянс» приобрёл дополнительно девять единиц автотранспорта. Шесть единиц поставлены. Ещё три в дороге. 26 мая после постановки на учёт в ГИБДД автотранспорт выехал на зачистку контейнерных площадок. Три новых мусоровоза убирают крупногабаритные отходы по заявкам вне графика. На сегодняшний день почищено 487 контейнерных площадок, что составляет 80% от общего количества, – сообщила и.о. директора «ЭкоАльянса».Но ее тут же одернули знающие реальную ситуацию руководители города. По их словам, вывоз мусора осуществляется только из баков. А накопившиеся в результате нарушений графика отходы вокруг контейнерных площадок не убираются (никто не спросил, почему в Улан-Удэ до сих пор не запущена МСС-1, но, видимо, этот вопрос зададут надзорные органы, так как захоронение отходов без сортировки и извлечения вторсырья – прямое нарушение ФЗ «Об отходах производства и потребления»).Татьяна Владимирова на планерном совещании в мэрии пыталась возразить, что контейнерные площадки не оборудованы в достаточном количестве отсеками под крупногабаритный мусор, и жители многоквартирных домов складируют отходы возле них, захламляя прилегающие территории. Но получила еще более жесткую отповедь.– То есть все виноваты кроме вас? Мы эту тему много раз обсуждали по каждой контейнерной площадке. Приобрели контейнеры, площадки подготовили. Вы о чем говорите? Вы вокруг сейчас все зачистите – несанкционированные свалки образовались. Сегодня до конца дня по каждой свалке организовать мероприятия. В связи с этой ситуацией назначаем совещание с приглашением министерств и ведомств, ответственных за качество работы регионального оператора. Вам дороже обойдется, и административную ответственность добавим, – поставил на место и.о. директора «ЭкоАльянса» первый вице-мэр Олег Екимовский.В итоге регоператору назначили жесткие сроки, чтобы убрать накопившиеся отходы, а также обязали вывезти весь мусор с кладбищ, чтобы не допустить возникновения новых пожаров. Не исключается возможность иска в порядке регресса о возмещении «ЭкоАльянсом» ущерба от уже имевших место возгораний и затрат на их тушение. Будет ли регоператор при таком развитии событий взыскивать судебные издержки со своих должностных лиц, отвечавших за качество оказания услуг во время отпуска директора, – вопрос открытый.Да и как требовать от 30-летней Татьяны Владимировой полноценного замещения на посту руководителя регоператора целого депутата и президента ТПП РБ? Не говоря уж о главном логисте «ЭкоАльянса», которой вообще 23 года! Можно лишь теряться в догадках о мотивах Дмитрия Дружинина, оставившего экологически и социально значимое предприятие на столь молодых сотрудников. Если это сделано для того, чтобы все «почувствовали разницу», то план удался. От пылающих кладбищ пробрало до дрожи!Видимо, стоит ждать внутренних кадровых решений после возвращения хорошо отдохнувшего Дмитрия Дружинина. Не пора ли уже прервать отпуск, чтобы лично ответить на накопившиеся у власти, следственных органов и горожан вопросы, не выставляя на передний план «стрелочников»?Фото: «Номер один»