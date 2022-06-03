Политика и власть 03.06.2022 в 12:15
Правительство Бурятии пополнил несостоявшийся глава Заиграевского района
Виталий Хамарханов получил пост замминистра
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Виталия Хамарханова на должность заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателя Комитета по развитию предпринимательства. С ним заключен служебный контракт с испытательным сроком 6 месяцев.
Напомним, Виталий Хамарханов занимал пост председателя райсовета депутатов Заиграевского района. В ноябре прошлого года он принял участие в конкурсном отборе на пост главы района, но с треском проиграл другому претенденту. Примечательно, что им был как раз прежний заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталий Шальков.
Отметим, с октября прошлого года Минпромторг Бурятии работает без руководителя. Замену покинувшему министерский пост Антону Виноградову глава республики пока так и не нашел.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Напомним, Виталий Хамарханов занимал пост председателя райсовета депутатов Заиграевского района. В ноябре прошлого года он принял участие в конкурсном отборе на пост главы района, но с треском проиграл другому претенденту. Примечательно, что им был как раз прежний заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталий Шальков.
Отметим, с октября прошлого года Минпромторг Бурятии работает без руководителя. Замену покинувшему министерский пост Антону Виноградову глава республики пока так и не нашел.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Тегиназначение