Политика и власть 06.06.2022 в 10:10
Глава Бурятии отправил министра ремонтировать дорогу
Из-за ужасного состояния дороги машины не могут доехать до Баунта
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии автомобилей, застрявших на дороге в Еравнинском районе.
«До Баунтовского района не доехать. Отправил министра транспорта решать проблему на месте. Восстановительные работы должны провести в кратчайшие сроки. Финансирование будет выделено уже в понедельник», - заявил Алексей Цыденов.
Фото: из телеграм-канала Алексея Цыденова
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