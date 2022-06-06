Глава Бурятии отправил министра ремонтировать дорогу

Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии автомобилей, застрявших на дороге в Еравнинском районе.







«До Баунтовского района не доехать. Отправил министра транспорта решать проблему на месте. Восстановительные работы должны провести в кратчайшие сроки. Финансирование будет выделено уже в понедельник», - заявил Алексей Цыденов.





Фото: из телеграм-канала Алексея Цыденова