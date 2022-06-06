Политика и власть 06.06.2022 в 10:10

Глава Бурятии отправил министра ремонтировать дорогу

Из-за ужасного состояния дороги машины не могут доехать до Баунта
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии отправил министра ремонтировать дорогу
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии автомобилей, застрявших на дороге в Еравнинском районе.


«До Баунтовского района не доехать. Отправил министра транспорта решать проблему на месте. Восстановительные работы должны провести в кратчайшие сроки. Финансирование будет выделено уже в понедельник», - заявил Алексей Цыденов.


Фото: из телеграм-канала Алексея Цыденова
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