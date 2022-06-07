Глава Бурятии: земли не должны простаивать, когда спрос на продукты растет

Глава Бурятии на планерном совещании в понедельник поручил Минимуществу разработать плановые показатели вовлечения в оборот сельхозземель для каждого района республики. Он отметил, что земли не должны простаивать в условиях, когда спрос на продукты питания во всем мире растет.Алексей Цыденов отметил, что Россельхознадзор готов оказать содействие в проведении мероприятий по земельному контролю.- Уже несколько раз, со слов Россельхознадзора, они делали обращения в районы, чтобы районы дали информацию, где сейчас земля простаивает. Но ни один район по этому запросу не ответил. Поэтому, коллеги, прошу обратить на это пристальное внимание, земли вовлекать в оборот, в сельское хозяйство. Спрос на продукты питания в мире, в России растет. Надо этим пользоваться и тем, кто готов обрабатывать землю, давать возможность зарабатывать, - подчеркнул Алексей Цыденов.По данным министра имущественных и земельных отношений Бурятии Маргариты Магомедовой, на 1 января 2022 года земельный фонд республики составляет 35,1 млн. га, из них к землям сельскохозяйственного назначения отнесено 2,7 млн га.Как рассказала министр, основной объем работы по вовлечению в оборот сельхозземель на сегодня занимает оформление в муниципальную собственность неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности граждан - бывших работников и пенсионеров колхозов и совхозов, так как право частной собственности возможно прекратить только в суде. С января этого года граждане добровольно оформили отказ от 2888 земельных долей, это более 46 тыс. га.- Целью этой работы в итоге будет создание фонда перераспределения земель в муниципальных образованиях республики для дальнейшего вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в экономический оборот. Для проведения кадастровых работ, изъятых по суду неиспользуемых невостребованных земельных долей, ежегодно выделяется органам местного самоуправления субсидии в размере 5,7 млн рублей. Всего за 2012-2021 годы предоставлено субсидий на сумму 21 млн. рублей. Выделено 2,5 тыс. земельных участков в счет 12,5 тысяч земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, общая площадь которых составляет 182,5 тыс. га, - рассказала Маргарита Магомедова.На сегодня завершены работы по признанию прав на невостребованные земельные доли в Еравнинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Образованные земельные участки вовлекаются в хозяйственный оборот. В последующем из фонда перераспределения земельные участки предоставляются:- гражданам для ведения личного подсобного хозяйства - сенокошение, выпас скота, в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар»;- крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности;-индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для сельскохозяйственного производства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии