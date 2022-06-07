Политика и власть 07.06.2022 в 09:27

Алексей Цыденов устроил разнос главе Кяхтинского района

Проект нового дома культуры в районе не могут сделать уже четвертый год
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Текст: Константин Воронов
Алексей Цыденов устроил разнос главе Кяхтинского района
6 июня на планерном совещании глава Бурятии обратил внимание глав районов на важность своевременной подготовки проектной документации на социальные объекты. Главным образом, его возмутили сроки проектирования нового дома культуры в Кяхтинском районе. Мероприятие длится четвертый год.

«Коллеги, вы уже четыре года проектируете этот дом культуры! Мы на следующий год опять никуда не заявимся. Когда у вас будет проект?», - обратился он к главе Кяхтинского района Бимбе Нимаеву.

«Договариваемся в этом году, крайний срок - январь следующего года. С первым проектировщиком разорвали договор, проект был вообще никакой. Теперь снова выставляемся», - ответил глава района.

Алексей Цыденов поручил Минстрою Бурятии ускорить процесс.

«Ответ не принимается. Возьмите типовой проект дома культуры. Январь следующего года – это только 2024 год, когда куда-то можно будет заявляться. Бимба Жигмитович, там не более 500 млн нужно. А вы ПСД делаете четыре года! Минстрой, прошу подключиться, то, что сейчас происходит – полное безобразие. Типовой проект можно привязать. Там в проект, единственное, включается снос и демонтаж существующего и всё», - отметил Алексей Цыденов.

Глава республики особо отметил, что своевременная разработка проектной документации – важный этап в получении источников финансирования.

«Январь вообще не рассматривается. Перед людьми неудобно! В начале сентября заходите в экспертизу, к октябрю - проектно-сметная документация. Также у вас есть право определять единственного поставщика, определяйте сейчас», - озвучил поручение Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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