Алексей Цыденов устроил разнос главе Кяхтинского района

6 июня на планерном совещании глава Бурятии обратил внимание глав районов на важность своевременной подготовки проектной документации на социальные объекты. Главным образом, его возмутили сроки проектирования нового дома культуры в Кяхтинском районе. Мероприятие длится четвертый год.«Коллеги, вы уже четыре года проектируете этот дом культуры! Мы на следующий год опять никуда не заявимся. Когда у вас будет проект?», - обратился он к главе Кяхтинского района Бимбе Нимаеву.«Договариваемся в этом году, крайний срок - январь следующего года. С первым проектировщиком разорвали договор, проект был вообще никакой. Теперь снова выставляемся», - ответил глава района.Алексей Цыденов поручил Минстрою Бурятии ускорить процесс.«Ответ не принимается. Возьмите типовой проект дома культуры. Январь следующего года – это только 2024 год, когда куда-то можно будет заявляться. Бимба Жигмитович, там не более 500 млн нужно. А вы ПСД делаете четыре года! Минстрой, прошу подключиться, то, что сейчас происходит – полное безобразие. Типовой проект можно привязать. Там в проект, единственное, включается снос и демонтаж существующего и всё», - отметил Алексей Цыденов.Глава республики особо отметил, что своевременная разработка проектной документации – важный этап в получении источников финансирования.«Январь вообще не рассматривается. Перед людьми неудобно! В начале сентября заходите в экспертизу, к октябрю - проектно-сметная документация. Также у вас есть право определять единственного поставщика, определяйте сейчас», - озвучил поручение Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии