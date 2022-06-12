Владимир Павлов: «Это наш общий праздник»

В 1992 г. Верховный Совет РФ присвоил дате 12 июня статус праздничного нерабочего дня. А еще через два года дату объявили государственным праздником - Днем принятия «Декларации о государственном суверенитете РСФСР». Под своим нынешним названием праздник существует последние двадцать лет - с 2002 г. Он является одним их самых символьных для России.





Самой большой патриотической акцией стала церемония поднятия флагов России, Бурятии и Улан-Удэ на «Центральном стадионе Республики Бурятия» в столице республики. На него собралось множество людей - студенты, юнармецы, спортсмены, ветераны армии с наградами на форменных кителях и др. На трибунах размахивали флагами, звучали песни о России, люди улыбались, поздравляли друг друга, отличное настроение поддерживала великолепная погода. Вживую пели бурятские исполнители. Присутствовали высшие руководители республики.





Другое большое мероприятие прошло в Русском драматическом театре. На его сцене состоялось награждение отличившихся жителей республики. Также там целый ряд представителей молодого поколения Бурятии получили из рук главы региона и председателя Народного Хурала паспорта граждан России. Всех еще раз поздравили с праздником.





Владимир Павлов отметил, что за последние десятилетия страна достигла значительных успехов. «В этом есть большая заслуга Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - в частности, сказал он. Руководитель республиканского парламента сказал, что все россияне любят свое Отечество и гордятся им.







«Мы верим в будущее страны, от нас зависит каким оно будет», - оптимистично отметил Владимир Павлов.





В ознаменование Дня России в театре состоялся праздничный концерт с участием известных творческих коллективов и исполнителей - Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал», народного ансамбля танца «Багульник», Эдуарда Жагбаева, республиканской цирковой школы, Валико Гаспаряна и другие талантов.









12 июня Бурятия вместе со всей страной отметила День России. Этот праздник напрямую связан с сегодняшним этапом развития страны и уходит корнями в начало 1990-х годов, когда еще существовал СССР. У праздника уже довольно длинная история.12 июня 1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». Одним из тезисов документа стало провозглашение того, что на территории России ее Конституция и законы главенствуют над законодательством СССР. Страна начинала выходить на самостоятельный путь.В нынешнем году в честь праздника в столице Бурятии прошел ряд праздничных мероприятий.«Это праздник тех, кто гордится многовековой историей нашей страны, великими свершениями предков и достижениями современников. День России объединяет всю страну на основе вечной и главной ценности - любви к Родине», - обратились ведущие к собравшимся на стадионе.Церемония поднятия флагов началась с гимна России.А затем с искренними поздравлениями выступили глава республики Алексей Цыденов, председатель республиканского парламента Владимир Павлов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Каждый говорил о том, что значит День России.«Уважаемый глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич! Уважаемые земляки! От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны Днем России. Поднятие флага Российской Федерации всегда вызывает у нас чувство большой гордости за нашу великую Родину. В этот день мы особенно остро осознаем, как важно любить свою Родину, отстаивать ее интересы, защищать от посягательств», - сказал Владимир Павлов.Он подчеркнул, что россияне стремятся жить под мирным небом, хотят сеять хлеб, варить сталь, растить детей и вместе трудиться ради большого будущего своей Отчизны. «Я уверен, что у нас с вами все получится! Наша Родина, наша Россия достигнет новых высот. Уважаемые земляки, с Днем России! Крепкого здоровья, благополучия и счастья!»- пожелал председатель Хурала.Теплые слова были встречены аплодисментами трибун.Честь поднять три официальных флага была предоставлена юнармейцам команды «Отряд особого назначения» СОШ №8-победителям Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2021», народному артисту России и Бурятии Михаилу Елбонову, а также бронзовому призеру Олимпиады-2012 в Лондоне, заслуженному мастеру спорта России по вольной борьбе Любови Волосовой.Они символизировали собой защитников страны, культуру страны и спорт страны. Флаги, поднятые их руками на самый верх флагштоков, гордо развернулись под порывами летнего ветра.Среди тех россиян, которые не могут смириться с развалом СССР встречается мнение, что празднование Дня России - это как празднование развала любимого ими СССР.«Хочу сказать, что очень жаль, что великий Советский Союз распался. Очень жаль. И это мнение не только мое. Но Россия - она не распалась. Она, как стояла крепко на ногах, так и стоит. Этот праздник мы отмечаем каждый год и видим, что достижения нашей великой России приумножаются, в чем есть вклад каждого жителя страны, в т. ч. каждого жителя Бурятии. И мы будем продолжать работать. День России - это праздник патриотизма и отмечать его надо», - отметил по окончанию церемонии Владимир Павлов нашему изданию свою принципиальную позицию по поводу дилеммы СССР и Дня России.Фото: «Номер один»