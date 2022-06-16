Политика и власть 16.06.2022 в 06:00

Жалсанов не смирился с утратой доверия

Судебное дело экс-министра образования начнется снова
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Текст: Станислав Сергеев
Жалсанов не смирился с утратой доверия
Последний рабочий год для бывшего министра образования Бурятии Баира Жалсанова выдался непростым. Сначала он вынужден был покинуть свой пост прямо в разгар расследования по поводу хищения бюджетных средств, выделенных на развитие дошкольной системы образования. Далее последовали судебные разбирательства, в ходе которых экс-чиновник пытался обелить свое имя и изменить формулировку своего увольнения. Процесс этот не закончился до сих пор: недавно кассационный суд отменил решения первых двух судебных инстанций и отправил дело Жалсанова на новое рассмотрение. Сам экс-министр тем временем, по нашей информации, устроился в один из местных колледжей.

«Шумные» обыски

Экс-министр образования Баир Жалсанов,  со скандалом покинувший свой пост, по нашей информации, трудоустроен в Бурятский республиканский педагогический колледж. На какую должность и на каких условиях, в учреждении нам оперативно пояснить не смогли: в приемной сообщили, что специалистам для этого понадобится целых семь дней. А ведь, казалось бы, простейший вопрос.

Мы связались с преподавателями этого колледжа, чтобы выяснить, чем конкретно занимается экс-министр. Однако никто из опрошенных нами педагогов Баира Жалсанова в учебном заведении не видел.

Не беремся утверждать наверняка, но, похоже, что колледж в данном случае может служить некой «тихой гаванью», в которой бывший чиновник временно пребывает, пока продолжаются судебные разборки.

Как уже сообщал «Номер один», весной прошлого года в министерстве образования и науки Бурятии прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Речь шла о субсидиях частным детсадам.

Дело было возбуждено на директора детсада, представившего в минобразования документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидии. Обыски в министерстве проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного управления МВД по РБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Незадолго до этого был опубликован отчет Счетной палаты республики - ее аудиторы  проверили, как используются бюджетные деньги, выделенные для частных детсадов.

«Проверкой установлены факты, когда условия по присмотру и уходу по адресу не созданы, при этом имеются приказы на зачисление детей именно по указанному адресу, табели о посещении детей заполнены также на этот адрес», - сообщала Счетная палата.

Ведомство выяснило, что садики завышали цифры по посещаемости садов, чтобы получить больше денег. Видимо, эта информация и стала поводом для последовавших далее разбирательств.

Вскоре Баир Жалсанов, руководивший на тот момент минобразом, уволился по собственному желанию. Но тут вмешалась прокуратура Бурятии,  не согласившись с данной формулировкой. Ведомство подало иск в суд с требованием уволить Жалсанова в связи с утратой доверия.

Упорство экс-министра

На заседаниях представители ведомства пояснили, что, по их мнению, Жалсанова нужно привлечь к ответственности «за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции».

«Прокуратура республики установила, что в течение 2018 - 2021 гг. Жалсановым Б. Б. не исполнялась обязанность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении аффилированной организации – частного дошкольного образовательного учреждения. Личная заинтересованность у Жалсанова Б. Б. возникла в связи с тем, что учредителем названного Центра является его отец, руководителем учреждения являлась супруга Жалсанова Б. Б. Функции генерального директора и главного бухгалтера юридического лица выполняла сестра супруги».

Также, по версии прокуратуры, дошкольное учреждение, руководимое родственниками экс-министра, получало субсидии из бюджета. Вместе с тем Жалсанов, как оказалось, еще и скрыл часть своих доходов в декларации.

«Выявлена неполнота представленных Жалсановым Б. Б. сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруги за 2018 - 2020 гг., в том числе в справках о доходах за 2018 и 2019 гг. За 2020 год не указаны все текущие счета в банках, неверно указаны вид и доля в праве на жилое помещение…», - перечисляли нарушения представители прокуратуры.

В конечном счете прокуратура потребовала уволить экс-министра по статье  «в связи с утратой доверия из-за конфликта интересов».

Суд первой инстанции согласился с мнением прокуратуры, устояло это решение и в апелляционной инстанции. Однако Баир Жалсанов проявил упорство и обжаловал вердикт в кассационном суде. Который неожиданно отправил дело на новое рассмотрение – снова в суд первой инстанции. Что именно стало основанием для вынесения такого решения,  неизвестно, судебный документ до сих пор не опубликован. Однако часто подобные возвраты на новое рассмотрение связаны исключительно с формальными признаками, не меняющими суть дела.

Если экс-министр все же добьется своего, то с формулировкой увольнения «по собственному желанию» ему будет гораздо проще снова устроиться на госслужбу и занять какой-нибудь высокий пост.

Недоработка следствия?

Но это не единственный скандал, который довелось пережить Баиру Жалсанову за последние 12 месяцев. Так, в ноябре прошлого года «Номер один» сообщил о возмущении депутатов Хурала, которым пришлось выделить 1,1 млн рублей в качестве компенсации уволенному министру за неиспользованный отпуск.

-  В школах весь ежегодно заложенный отпуск учителя и руководители обязаны отгулять, причем компенсации за неиспользованные дни принципиально не выплачиваются, поскольку и так нагрузка на учителя велика, и он должен по закону отдохнуть, - возмутилась тогда депутат Хурала Оксана Бухольцева. - И руководитель школы, и сам министр обязаны жестко контролировать график отпусков, чтобы не иметь проблем с трудовой инспекцией. Почему же сам министр действовал вопреки трудовому законодательству?

После того как депутаты одобрили выделение миллионной компенсации, Баир Жалсанов захотел получить еще 5 млн, но на этот раз уже не от государства, а от редакции «Номер один». В ноябре прошлого года в газете была опубликована статья о связи министра с уголовным делом. Жалсанов в ответ подал исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовав, чтобы его не связывали с делами близких родственников.

«Данная лживая публикация нанесла непоправимый вред моей чести, достоинству и деловой репутации, свесив на меня ярлык преступника и коррупционера в глазах широкой аудитории читателей указанного печатного издания, что причинило мне и моим близким глубокие нравственные страдания, которые я оцениваю в пять миллионов рублей», - написал в своем заявлении экс-чиновник.

В итоге суд оценил «нравственные страдания» экс-министра в 10 тыс. рублей вместо 5 млн. И попросил сообщить читателям, что Баир Жалсанов под следствием в деле о хищении бюджетных средств не был и статуса подозреваемого не имел.

На этом моменте вспоминается крылатая фраза Ф. Дзержинского: «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка».

Впереди у господина Жалсанова очередные судебные разбирательства, за которыми наша редакция будет пристально следить.

Фото: «Номер один»
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