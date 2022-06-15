Сергей Бурдиков: «Программы реализуются, но есть нарекания»

«Мы не раз выезжали на эти объекты. Площадь Революции я почти ежедневно посещал», - напомнил Сергей Бурдиков.







В Улан-Удэнском городском совете депутатов оценили итоги работ по некоторым реализуемым в столице республики программам благоустройства, реконструкции. Работы, как известно, ведутся на деньги бюджета. О результатах выборочной проверки правомерности и эффективности использования бюджетных средств в 2021 г. на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи доложила Лариса Убеева, председатель контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ. Проверка проходила совместно с прокуратурой. Заседание вел председатель комитета депутат Сергей Бурдиков.Рассмотрели ситуацию по работам у Гостиных рядов, в сквере Пушкина и сквере у памятника строителям БАМа. Выяснилось, что нареканий довольно много.Серьезные коррективы проходили по «БАМовскому» скверу. Заключалось даже допсоглашение к муниципальному контракту.«Вносились изменения в локальный сметный расчет. При сверке первоначального и измененного, установлено несоответствие видов работ. Были исключены 35 позиций и предусмотрены новые виды работ по 61 позиции. Уточненные объемы видов работ в локальном сметном расчете по отдельным позициям превышают объемы первоначального локального сметного расчета более, чем на 10 процентов», - доложила Лариса Убеева.Сверка выполненных работ, принятых по Акту, с работами, предусмотренными локальным сметным расчетом, выявила несоответствие, но в пределах суммы по контракту.«Вместо 11 кв. метров разборки тротуаров было принято 68 кв. метров. Также по устройству стяжек цементных. Предусмотрено было 11 кв. метров, было принято по Акту 68 кв. метров», - отметила оратор.Принятие работ, не предусмотренных локальным сметным расчетом, рассматривает прокуратура Октябрьского района - с перспективой привлечения должностного лица Комитета городского хозяйства горадминистрации к административной ответственности.Были вопросы по количеству установленных бордюров. «Выявлено несоответствие по установленным урнам. Были запланированы металлические. Затем допсоглашение предусмотрело установку железобетонных урн. А фактически были установлены переворачивающиеся урны из стального листа, которые стоят дороже. Палата выявила неправомерное завышение цен», - выступила Лариса Убеева.Аналогичный анализ контрольно-счетная палата города представила депутатам горсовета по другим объектам реконструкции.Так, по реконструкции территории у Гостиных рядов выяснилось – амфитеатр на площади Революции небезопасен, что противоречит федеральному закону. Нет ограждений, поручней. «Установлено отсутствие предусмотренных локальным сметным расчетом и принятых по Актам деревьев и кустарников в количестве 1472 штуки на общую сумму 245 тыс рублей. В т. ч. розы, сирени. Проверкой установлено двойное включение работ по демонтажу чугунных люков. Фактически был проведен демонтаж 14 люков. А по двум Актам были приняты работы по люкам в общем количестве 34 штуки. Работы по демонтажу 17 чугунных люков были включены неправомерно, что повлекло завышение стоимости контракта», - привели депутатам некоторые примеры.Депутаты горсовета с интересом выслушали очень информативный доклад Ларисы Убеевой.В ходе обсуждения по ряду нареканий председатель Комитета городского хозяйства горадминистрации, который присутствовал на заседании, смог дать объяснения депутатам, а по некоторым нет.Он признал, что в ходе работ на месте бывает, что могут выявляться какие-то скрытые дефекты, может появляться необходимость в дополнительных работах (или объем какой-то работы, наоборот, уменьшается). Но недостатки с проектированием его неприятно удивили.«В ходе работ выявляется несоответствие проектирования нормативным требованиям. Тот же амфитеатр, который требует ограждения, что очевидно. Действительно, без ограждения там может быть небезопасно. Такие нарушения должны предотвращаться, чем потом их фиксировать». – резонно указал на промах председатель комитета горсовета.Слова критики высказал и председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.«Когда заслушиваем информацию о проверках контрольно-счетной палаты, мы видим, что практически везде есть нарушения. Как у нас получилось, что не предусмотренные локальным сметным расчетом работы были приняты? Где у нас контроль?», - возмутился он.Он подчеркнул, что такого не должно быть.«В целом, программы исполняются и контроль осуществляется. Замечания, конечно, существенные, но они, наверное, неизбежны. Допустим, в ходе работ выявляется, что неправильно подсчитали объем грунта, который нужно завезти. Либо обнаружились какие-то несоответствия первоначальному плану», - отметил Сергей Бурдиков.Например, на одном участке, где должны были укладывать плитку, обнаружились проходившие там старые коммуникации, которые не были учтены в проекте.«Есть замечания, связанные либо с невнимательностью, либо с недостаточной квалификацией специалистов. Все эти специалисты уже получили (или получают) административное наказание. Каждое полученное наказание – это урок на будущее для сотрудника комитета городского хозяйства горадминистрации или подрядной организации. Чтобы в следующий раз подходили более ответственно», - подытожил рассмотрение вопроса Сергей Бурдиков.Другим актуальным вопросом стала ситуация, сложившаяся вокруг восстановления ресурсоснабжающими, энергетическими компаниями придомовых территорий после того, как компании ликвидировали там аварию (или провели иные необходимые работы). Проблема в том, что часто никакого восстановления нарушенной придомовой территории компании не производят, что вызывает законное недовольство жильцов. Ведь придомовая территория – это их общедомовая собственность, так же как подвал в доме или чердак.«Вскрывают асфальт, разрушают клумбы… А потом не заделывают, не восстанавливают или делают это плохо. Очень часто такое возникает. Есть огромное количество жалоб. А, например, по ТГК-14 – это беда, то, как они восстанавливают», - признал Сергей Бурдиков.Депутат Геннадий Бадмаев рассказал случай, который недавно имел место в городе. После окончания работ, одна из ресурсоснабжающих компаний не засыпала яму. В итоге в ней оказался автомобиль местного жителя.Депутаты назвали это происшествие вопиющим.«При этом компания, которая проводила работы, в суде еще пыталась возложить вину на управляющую организацию. Хотя управляющая компания, отслеживавшая проводимые работы, по их окончанию писала письма с требованием восстановить придомовую территорию. Но компания не отреагировала», - отметил Сергей Бурдиков.Чтобы навести порядок, депутаты поручили юристам в ближайшее время всесторонне рассмотреть проблему, чтобы потом муниципалитет мог принять решения, необходимые для ее урегулирования. Дело в том, что возникли юридические коллизии. Когда юристы вынесут свои предложения, в горсовете намерены вновь собраться и поставить точку в этом вопросе. «Чтобы такие ситуации не повторялись», - принципиально настроены депутаты.Кроме того, на заседании комитета горсовета был поднят вопрос наведения порядка со всевозможными люками и столбами.«Бывает так, что просел колодец, исчезла крышка, покосился столб и жителям приходится долго выяснять кому это принадлежит. Нужна система быстрой идентификации. Для того, чтобы управляющие компании, ТОСы, специалисты городской администрации могли быстро определить владельца. У нас довольно много заброшенных колодцев. В первую очередь, колодцев связи», - отметил Сергей Бурдиков по этому поводу.Фото: «Номер один»