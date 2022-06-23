Владимир Павлов принял участие в заседании комиссии Совета законодателей

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в заседании комиссии по вопросам социальной политики Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.Темами обсуждения стали организация работы по содействию занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также выполнение поручений президиума Совета законодателей РФ по вопросу организации отдыха и оздоровления детей.Как отметили участники заседания комиссии, трудовая деятельность имеет чрезвычайно большое значение для людей старшего поколения, причем не только как источник дохода, но и как возможность реализовать свой потенциал, применить на практике богатый трудовой и жизненный опыт, расширить круг общения.Председатель комиссии, спикер Ивановской областной Думы Марина Дмитриева подчеркнула, что Трудовой кодекс предусматривает защиту прав граждан предпенсионного возраста при приеме на работу. Однако на практике происходят случаи дискриминации при трудоустройстве. В связи с этим целесообразно усиление контроля со стороны государства за недопущением дискриминации при трудоустройстве по возрастному признаку и упрощение процедуры подтверждения фактов подобных правонарушений.Комиссия приняла решение обратиться в Федеральную службу по труду и занятости с предложением рассмотреть возможность усиления контроля за соблюдением требований законодательства, запрещающего дискриминацию в сфере труда.На заседании также обсудили вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей. Особый акцент сделан на вовлечение в организованный отдых детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Необходимо отметить, что председатель Народного Хурала Владимир Павлов ранее в рамках «Часа субъекта» на пленарном совещании Совета Федерации акцентировал внимание сенаторов по проблеме летнего оздоровительного отдыха детей.Комиссия приняла решение провести мониторинг реализации данных рекомендаций по итогам детской оздоровительной кампании.Фото: предоставлено Хуралом Бурятии