В Хурале Бурятии призвали ускорить решение жилищных проблем сирот

Совет Хурала с интересом выслушал доклад главы Курумканского района о положении на целебных источниках. Там тоже есть трудности.





В Улан-Удэ состоялось очередное заседание Совета Народного Хурала. Одним из рассмотренных вопросов стало положение с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Говорили об исполнении соответствующих положений республиканского законодательства.Ситуация остается тревожной. Вопрос с жильем для сирот не решен и перспективы его решения очень туманны. Прокуратура республики на заседании Совета даже отметила, что с 2016 г. количество детей-сирот, состоящих в очереди, увеличилось почти вдвое. Как констатировала бурятская прокуратура, несмотря на то, что на решение жилищной проблемы сирот надо более 12 млрд рублей, «количество денежных средств, выделяемых республикой, из года в год снижается».«В республике в списке нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями находятся 4868 человек (в возрасте 18 лет и старше – прим.). Для того, чтобы удовлетворить потребность сирот в жилье, необходимо порядка 12,3 млрд рублей», - доложила членам Совета Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Бурятии.Многие сироты подают суд и Фемида встает на их сторону. «На сегодня есть судебные решения в отношении 852 детей-сирот из очереди. И сегодня продолжаются новые, первичные обращения в суд», - отметила министр.Бурятия постоянно ищет способы решения проблемы. Так, регион вошел в число 25 субъектов РФ (из 85), где введены денежные жилищные сертификаты для сирот. На них могут претендовать сироты, которые социализировались, нормально живут, не конфликтуют с законом, имеют стабильную работу.«И ребята идут по этому пути. Есть порядка 150 заявлений. Сумма сертификата сегодня 2,322 млн рублей», - подчеркнула Татьяна Быкова.Сертификат – это хороший вариант. Обычно сироты получают от государства по 33 квадратных метра жилья.«Для одного человека это терпимо, но, если уже есть семья, дети, то этого мало. При получении сертификата открывается возможность аккумулировать его средства, материнский капитал, сбережения, и приобрести более просторное жилье. Кандидатов рассматривает комиссия, разработаны критерии», - отметил Владимир Павлов, который вел заседание Совета.Положение с сиротским жильем - на особом контроле республиканских властей. Бурятия ставит этот вопрос перед правительством РФ, Генпрокуратурой РФ, депутатами ГосДумы. Один их желательных вариантов – введение федеральных жилищных сертификатов для сирот. Помимо сертификатов республика работает над таким вариантом, как выделение очередникам арендного жилья.Министр заверила депутатов, что все действия по обеспечению сирот жильем прозрачны.А Дмитрий Кобунов, заместитель министра строительства Бурятии, доложил депутатам о работе по приобретению жилья для сирот, его строительству. Там тоже есть проблемы.В ходе обсуждения Анатолий Кушнарев, председатель комитета Хурала по экономической политике поднял вопрос брошенных сиротами квартир. «Некоторые растаскиваются», - сказал он.Увы, оказалось, что сироты порой бросают жилье. Некоторые после совершения преступлений попадают в исправительные колонии. Но такое жилье все равно стараются сохранить.По итогам рассмотрения вопроса о жилье для сирот, Совет Хурала принял ряд рекомендаций.«Работа проводится, меры принимаются. Но сегодня мы рекомендовали увеличить финансирование из республиканского бюджета», - в частности, указал Владимир Павлов.Но он честно признал, что за счет Бурятии невозможно быстро и кардинально улучшить ситуацию. Поэтому идет активная работа с федеральным центром.«Нужна существенная помощь из федерального бюджета. Возможно, необходим нацпроект по решению данного вопроса», - сказал он.Другим острым вопросом, который рассмотрел Совет Хурала стало исполнение республиканского закона о лечебно-оздоровительных местностях, курортах, природных лечебных ресурсах Бурятии. Республика обладает большим потенциалом в этой сфере, но он не используется в полной мере.Как доложил Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии, в 2016-2021 гг. статус лечебно-оздоровительной местности местного значения получили семь территорий - Баунтовский термальный источник (Баунтовский район); «Умхэй», «Кучигер», «Алла» и «Гарга» (Курумканский район); «Солнечный» («Гоуджекит») и местность «Дзелинда» (Северо-Байкальский район).Министр рассказал о достигнутых успехах, об инвестпланах на ближайшие годы. Например, с 2020 г. курорты «Аршан» и «Горячинск» участвуют в программе «туристический кешбэк», который позволяет туристам доступнее отдыхать внутри страны и позволяет шире привлекать отдыхающих в Бурятию.Компания «Курорты Бурятии» вошла в ТОР «Бурятия» - с проектом развития «Горячинска». «Планируется развитие курорта путем ремонта существующих объектов, а также строительства новых - спальный корпус, СПА-комплекс с открытым и крытый бассейнами, ресторан, универсальный зал для мероприятий, домики-шале и юрты», - рассказали депутатам. Есть другие подвижки.Но, в целом, отрасль развивается медленно. Налицо большие проблемы. Например, плохие дороги к источникам. Затруднения возникают из-за гослесфонда вокруг источников (а некоторые расположены прямо в особо охраняемых природных территориях - ООПТ). Бывает нелегко решить вопрос с лицензиями на пользование источниками. Остро ощущается нехватка профильных кадров бальнеологов и т. д. О последнем прямо высказался Анатолий Кушнарев: «У нас на сегодня в республике нет ни одного крупного, известного бальнеолога».«Статус лечебно-оздоровительной местности запрещает ведение какой-либо хозяйственной деятельности. Наши предприниматели столкнулись с тем, что при обращении в Бурятнедра, другие ведомства для получения лицензии на источники им отказывают, т. к. там ООПТ и статус лечебно-оздоровительной местности», - рассказал глава.«Мне сказали, что близ села Алла нельзя скважину бурить. А как быть?», - спросил депутат Хурала Баир Гармаев.«Мы должны понимать, что это особо охраняемая природная территория. И это земли лесного фонда, водоохранная зона речки Алла. Нецелесообразно бурить», - пояснил представитель МПР Бурятии.Анатолий Кушнарев предложил сделать Курумканский район пилотным по развитию оздоровительного туризма. Его поддержал Цырен-Даши Доржиев, зампред Хурала. Он призвал минтуризма подумать над разработкой программы по поддержке развития источников. Пусть не всех сразу, т. к. это может потребовать большого финансирования, а поэтапно - сначала развить одни, потом взяться за другие.Подытоживая рассмотрение ситуации на источниках республики, Совет Хурала также принял рекомендации. Нынешнее вялое развитие никого не устраивает.Фото: «Номер один»