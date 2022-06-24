Глава Бурятии отправился с рабочим визитом в Еравнинский район

Сегодня, 24 июня, Алексей Цыденов работает в Еравнинском районе. В рамках целевого визита глава Бурятии откроет врачебную амбулаторию в с. Можайка, проинспектирует ход строительства школы в с. Сосново-Озерское, посетит ГОК «Озерный», а также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.В селе Можайка глава Бурятии откроет врачебную амбулаторию, которая будет обслуживать 1,5 тыс. жителей сел Можайка, Эгита и Поперечное. Модульное здание амбулатории построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».В с. Сосново-Озерское Алексей Цыденов посетит строительство школы на 450 мест. Поручение о необходимости строительства школы глава Бурятии дал в ходе одной их предыдущих своих поездок в район.Также в рамках целевого визита глава Бурятии посетит ГОК «Озерный», где в настоящее время ведутся строительно-монтажные и проектно-изыскательные работы.В 2022 году Еравнинскому району исполняется 95 лет. Алексей Цыденов посетит торжественные мероприятия, посвящённые юбилею района. В рамках праздничных мероприятий состоится презентация 14 сельских поселений района.