Политика и власть 24.06.2022 в 09:20

Глава Бурятии отправился с рабочим визитом в Еравнинский район

Алексей Цыденов откроет амбулаторию, проинспектирует строительство школы, посетит ГОК "Озерный" и отметит 95-летие района
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Текст: Нина Павлова
Глава Бурятии отправился с рабочим визитом в Еравнинский район
пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня, 24 июня, Алексей Цыденов работает в Еравнинском районе. В рамках целевого визита глава Бурятии откроет врачебную амбулаторию в с. Можайка, проинспектирует ход строительства школы в с. Сосново-Озерское, посетит ГОК «Озерный», а также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В селе Можайка глава Бурятии откроет врачебную амбулаторию, которая будет обслуживать 1,5 тыс. жителей сел Можайка, Эгита и Поперечное. Модульное здание амбулатории построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В с. Сосново-Озерское Алексей Цыденов посетит строительство школы на 450 мест. Поручение о необходимости строительства школы глава Бурятии дал в ходе одной их предыдущих своих поездок в район.

Также в рамках целевого визита глава Бурятии посетит ГОК «Озерный», где в настоящее время ведутся строительно-монтажные и проектно-изыскательные работы.

В 2022 году Еравнинскому району исполняется 95 лет. Алексей Цыденов посетит торжественные мероприятия, посвящённые юбилею района. В рамках праздничных мероприятий состоится презентация 14 сельских поселений района.
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