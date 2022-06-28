Политика и власть 28.06.2022 в 18:07

В Бурятии глава поселения подала в суд на свою предшественницу

Причиной разбирательства стало размороженное здание сельской администрации
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии глава поселения подала в суд на свою предшественницу
В суд с иском обратилась администрация Татауровского сельского поселения Прибайкальского района. Ответчиками по делу стала прежняя глава поселения Валентина Иванова, как соответчика привлекли некую гражданку Тяпину.

Администрация требовала взыскать с них 673 тысяч рублей. В такую сумму был оценен ущерб, «причиненный вследствие неправомерных действий ответчика Ивановой В.К. как главы МО СП «Татауровское», повлекших повреждение системы автономного отопления и разрушение здания Администрации МО СП «Татауровское», пересказывается в решении суда позиция сельской администрации, которая ссылается на акты обследования здания и сметную документацию на восстановительный ремонт здания.

По версии администрации, система отопления была повреждена «путем разрыва в связи с перемерзанием труб и регистров в период зимы. Поскольку в последующем вода в системе отопления растаяла и вытекла из труб, то произошло повреждение внутренней отделки, деревянных полов, линолеума, появился грибок».

Что касается Тяпиной, то она в свое время обязалась хранить здание, «осуществлять контроль за его системой отопления, могла и должна была предвидеть ее размораживание в случае не поддержания температурного режима».

Впрочем, Прибайкальский районный суд отказал в этом иске. Поэтому администрация поселения обратилась в Верховный суд, где ее интересы представляла лично нынешняя глава – Людмила Воротникова.

Во время разбирательства она напомнила, что ее предшественница «как глава администрации, не исполнила обязанность по принятию здания после окончания срока договора хранения, не осуществляла контроль за имуществом, находящимся на балансе администрации, при должной внимательности и осмотрительности должна была обнаружить размораживание системы отопления, что предотвратило бы наступление негативных последствий». 

Однако и в этот раз судьи не встали на сторону действующего руководства, оставив решение первой инстанции в силе.

Напомним, несколько лет назад суд рассмотрел уголовное дело в отношении Валентины Ивановой, которая обвинялась в служебном подлоге и покушении на мошенничество в крупном размере. Он признал ее виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 1 год.

Фото: «Номер один»

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