Глава Бурятии уволил двух чиновников

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановления об увольнении заместителя руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства - начальника отдела федерального государственного лесного контроля Виктора Томина и замруководителя Республиканского агентства занятости населения Павла Пыкина. Оба чиновника увольняются с 1 июля по собственному желанию.Напомним, Виктор Томин до назначения в РАЛХ работал начальником Бурятской таможни, а затем в 2017 году устроился в правительство РБ на должность консультанта зампреда правительства по вопросам безопасности. После стал начальником отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета спецпрограмм администрации главы и правительства РБ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии