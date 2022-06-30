Политика и власть 30.06.2022 в 11:02

Глава Бурятии ответил на критику вырубки леса в Иволгинском районе

По словам Алексея Цыденова, ущемления интересов местного населения не будет
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Текст: Владимир Пашинюк
Глава Бурятии ответил на критику вырубки леса в Иволгинском районе
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов выступает в Народном Хурале с отчетом о работе за 2021 год. Рассказывая о промышленных итогах, он отдельно остановился на вопросе, который обсуждался в ходе открытия сессии в часе заявлений. Речь идет о масштабной вырубке леса в Иволгинском районе для Селенгинского ЦКК, который столкнулся с дефицитом сырья.

Напомним, депутаты рассказали, что местные жители протестуют против такого решения. А также напомнили, что Иволгинский район находится рядом с Улан-Удэ, и вырубка может повлиять на качество воздуха в городе.

- Границы лесных участков, которые передаются в аренду, они близко к населенным пунктам не будут подходить, - заверил глава республики. - Специально остаются лесные участки для населения, для собственных нужд – на дрова, на строительство. Порядок использования лесов – выборочный. Выборочная рубка – это повышение плодовитости леса.

Также Алексей Цыденов подчеркнул, что Селенгинский ЦКК, прежде всего, градообразующее предприятие поселка Селенгинск.

- И вопрос не в предприятии, а в жителях. У нас в прошлом году уже была ситуация, когда Селенгинский ЦКК останавливался из-за отсутствия сырья. Ущемления возможностей жителей и лесозаготовителей в Иволгинском районе не будет. Были встречи у главы района вместе с жителями и лесозаготовителями. Спросите их, и не вводите в заблуждение, - обратился глава к выступившим ранее депутатам.

Фото: «Номер один»
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