Власти Бурятии займутся экологическим просвещением

О том, что в Бурятии низкий уровень экологических знания населения, говорится в законопроекте, который рассмотрели сегодня депутаты Хурала. Он посвящен экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в республике.«Согласно информации Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры экологическая обстановка, в том числе в сфере атмосферного воздуха, на территории Республики Бурятия характеризуется существенными нарушениями природной среды, что приводит к полной или частичной утрате естественных ресурсов, снижению продуктивности природных ландшафтов. Ежегодно надзорными органами выявляются многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Одной из причин распространения нарушений в данной сфере, несмотря на профилактическую работу, проводимую органами государственной власти и общественными организациями, является низкий уровень экологических знаний населения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Предложенный депутатам закон предлагает определить понятия, цели, задачи и основные принципы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Бурятия, а также установить формы экологического образования, экологического просвещения и экологической культуры.«Создание условий развития экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Бурятия на законодательном уровне позволит привлечь граждан, общественные и иные некоммерческие организации к участию в реализации мероприятий в области охраны окружающей среды и экологической безопасности», - уверены авторы проекта.Как отметил во время обсуждения на сессии Хурала Анатолий Кушнарев, к этому вопросу нужно подходить масштабно, ведь тема очень важная. Поэтому было решено не вносить изменения в действующие нормативные акты, а разработать отдельный закон.На сессии его приняли в первом чтении с оговоркой, что он будет дорабатываться до осени этого года.Фото: «Номер один»