Политика и власть 30.06.2022 в 18:43

Власти Бурятии займутся экологическим просвещением

Одной из причин нарушений природоохранного законодательства является экологическая неграмотность
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Власти Бурятии займутся экологическим просвещением
О том, что в Бурятии низкий уровень экологических знания населения, говорится в законопроекте, который рассмотрели сегодня депутаты Хурала. Он посвящен экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в республике.

«Согласно информации Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры экологическая обстановка, в том числе в сфере атмосферного воздуха, на территории Республики Бурятия характеризуется существенными нарушениями природной среды, что приводит к полной или частичной утрате естественных ресурсов, снижению продуктивности природных ландшафтов. Ежегодно надзорными органами выявляются многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Одной из причин распространения нарушений в данной сфере, несмотря на профилактическую работу, проводимую органами государственной власти и общественными организациями, является низкий уровень экологических знаний населения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предложенный депутатам закон предлагает определить понятия, цели, задачи и основные принципы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Бурятия, а также установить формы экологического образования, экологического просвещения и экологической культуры.

«Создание условий развития экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Бурятия на законодательном уровне позволит привлечь граждан, общественные и иные некоммерческие организации к участию в реализации мероприятий в области охраны окружающей среды и экологической безопасности», - уверены авторы проекта.

Как отметил во время обсуждения на сессии Хурала Анатолий Кушнарев, к этому вопросу нужно подходить масштабно, ведь тема очень важная. Поэтому было решено не вносить изменения в действующие нормативные акты, а разработать отдельный закон.

На сессии его приняли в первом чтении с оговоркой, что он будет дорабатываться до осени этого года.

Фото: «Номер один»

Теги
экология

Все новости

В Бурятии двое сельчан «прояснили ситуацию» убийством
30.06.2022 в 19:03
В Бурятии у чиновников будут отбирать сомнительные доходы
30.06.2022 в 19:00
Инвалид из Улан-Удэ получит положенное ему жилье через суд
30.06.2022 в 18:47
Улан-удэнец взыскал со «Смартавиа» компенсацию за сорванный отпуск
30.06.2022 в 18:44
Власти Бурятии займутся экологическим просвещением
30.06.2022 в 18:43
Верховный суд РФ отклонил жалобу бывшего сити-менеджера Читы
30.06.2022 в 18:09
Житель Улан-Удэ притворялся безработным
30.06.2022 в 17:43
В Бурятии приняли закон о помощи беженцам с Донбасса и Украины
30.06.2022 в 17:39
Жители Улан-Удэ жалуются на песок, оставшийся на тротуарах еще с зимы
30.06.2022 в 17:30
В Бурятии мужчина признался в убийстве спустя 14 лет после его совершения
30.06.2022 в 17:27
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
В Бурятии у чиновников будут отбирать сомнительные доходы
Если госслужащий не сможет доказать законность полученных средств, их изымут в счет государства
30.06.2022 в 19:00
Глава Бурятии ответил на критику вырубки леса в Иволгинском районе
По словам Алексея Цыденова, ущемления интересов местного населения не будет
30.06.2022 в 11:02
Глава Бурятии уволил двух чиновников
Свои места покинули замруководителя РАЛХа и агентства занятости
30.06.2022 в 10:53
В Бурятии глава поселения подала в суд на свою предшественницу
Причиной разбирательства стало размороженное здание сельской администрации
28.06.2022 в 18:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru