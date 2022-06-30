Политика и власть 30.06.2022 в 19:00

В Бурятии у чиновников будут отбирать сомнительные доходы

Если госслужащий не сможет доказать законность полученных средств, их изымут в счет государства
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии у чиновников будут отбирать сомнительные доходы
Сегодня депутаты Хурала рассмотрели закон «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О противодействии коррупции в Республике Бурятия».

- Изменениями предусмотрена процедура осуществления контроля за законностью получения денежных средств лицами, обязанными предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также механизм обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения», - докладывала на сессии старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова.

Кроме того, органы власти обязаны будут отправлять в прокуратуру материалы о доходах чиновника, если его доходы или доходы членов его семьи превысил их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года.

Напомним, в Бурятии уже не раз случались скандалы, связанные с недостоверностью сведений о доходах. Чаще всего ошибки совершали муниципальные служащие и районные депутаты. Некоторых из них в итоге лишали полномочий.

Фото: «Номер один»
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