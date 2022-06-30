В Бурятии у чиновников будут отбирать сомнительные доходы

Сегодня депутаты Хурала рассмотрели закон «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О противодействии коррупции в Республике Бурятия».- Изменениями предусмотрена процедура осуществления контроля за законностью получения денежных средств лицами, обязанными предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также механизм обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения», - докладывала на сессии старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова.Кроме того, органы власти обязаны будут отправлять в прокуратуру материалы о доходах чиновника, если его доходы или доходы членов его семьи превысил их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года.Напомним, в Бурятии уже не раз случались скандалы, связанные с недостоверностью сведений о доходах. Чаще всего ошибки совершали муниципальные служащие и районные депутаты. Некоторых из них в итоге лишали полномочий.Фото: «Номер один»