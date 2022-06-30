Счетная палата Бурятии выявила нарушения на 16 млрд рублей за год

Отчет о проделанной за год работе Народному Хуралу представил председатель Счетной палаты Бурятии Евгений Пегасов. Он рассказал, что в поле зрения ведомства в прошлом году попали 132 организации.Объем бюджетных средств, при операциях с которыми допущены выявленные нарушения и недостатки, составил более 16 млрд рублей. При этом, в финансово-бюджетной сфере выявлено 731 нарушение на сумму в 624 млн рублей. В том числе нецелевое использование средств, нарушения ведения бухгалтерского учета, нарушения в сфере управления государственной собственностью, при проведении закупок и многое другое. Неэффективное расходование бюджетных средств составило 146,7 млн рублей.«В адрес проверенных организаций внесено 35 представлений с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков, 28 представлений выполнено. Представления, рекомендующие к устранению выявленные, но не устраненные в ходе проверок недостатки, и нереализованные предложения, отраженные в отчетах, находятся на контроле Счетной палаты, по ним проводится соответствующая работа», - говорится в отчете ведомства.Всего за прошлый год аудиторами Счетной палаты возбуждено 28 дел об административных правонарушениях, каждое из которых закончилось административным наказанием. Еще 5 таких дело возбуждено уполномоченными органами по обращениям Счетной палаты.«К административной ответственности по делам об административных правонарушениях привлечено 5 юридических лиц и 28 должностных лица. 11 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», - говорится в отчете.На сессии Хурала при обсуждении итогов работы ведомства вице-спикер Цырен Доржиев отметил, что часто проверенные Счетной палатой организации подают в суд, пытаясь оспорить предписания. И поинтересовался, каковы успехи аудиторов в судебных баталиях- Действительно, у нас есть факты оспаривания наших представлений в арбитражном суде, но большинство пунктов нами отстаиваются в суде, - заверил Евгений Пегасов.Депутат Иринчей Матханов, в свою очередь, посетовал на малый процент возвращенных в бюджет средств: если объем нарушений в финансово-бюджетной сфере превышает 600 млн рублей, то вернулось в бюджет всего чуть более 12 млн. Евгений Пегасов объяснил это тем, что, во-первых, некоторые средства нельзя вернуть. Во-вторых, если возбуждается уголовное дело, то нужно дождаться приговора, после чего подавать гражданский иск о взыскании средств. Что может сильно затянуться.Что касается «уголовок», то, по словам председателя Счетной палаты, сейчас по следам проверок ведомства расследуются 4 таких дела.- В основном по уборке несанкционированных свалок, там, где мы выявили оплату мероприятий, которые не подтверждены, - говорил Евгений Пегасов.Фото: «Номер один»