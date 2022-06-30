В Бурятии умирают дети из-за нехватки специалистов в органах опеки

В Народном Хурале рассмотрели закон, которым увеличивается штатная численность органов опеки. Увеличение довольно существенное: с 78 единиц до 120.На это, как сообщила министр социальной защиты населения Татьяна Быкова, есть целый ряд причин. Во-первых, количество детей в Бурятии ежегодно растет: на 1 января этого года в республике числилось 266 282 ребенка, по сравнению с 2011 годом рост составил 16,3%.Увеличивается и количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году прирост по сравнению с 2020-м составил 33%.«На учете в органах опеки и попечительства состоит 5170 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведется работа по защите прав 4883 лиц из числа детей сирот, достигших возраста 18 лет. Специалисты по опеке и попечительству участвуют в профилактической деятельности в отношении 1913 детей из семей риска», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.В итоге авторы законопроекта приходят к выводу, что что нагрузка на 1 специалиста по опеке и попечительству превышает возможную в 7-9 раз, следствием чего является постоянная смена кадрового состава:«Так в 2020 году трудовые отношения расторгли 19 специалистов (24%), в 2021 - 44 специалиста (56%), на 01.01.2022 года 10 вакантных должностей (16%). Высокая нагрузка не позволяет исполнять весь объем задач, возложенных на специалистов, отсутствие опыта влияет на качество выполняемой работы».Как следствие недостаточного внимания к данным вопросам, своевременно не принятых мер - трагические случаи гибели детей в замещающих семьях: в 2020-2021 годах погибли 14 детей.Принятие закона потребует выделить из бюджета в этом году – 12,3 млн рублей, в следующем – 24,7 млн рублей.Фото: «Номер один»