Политика и власть 30.06.2022 в 19:30

В Бурятии умирают дети из-за нехватки специалистов в органах опеки

За два года в замещающих семьях произошло 14 трагических случаев
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии умирают дети из-за нехватки специалистов в органах опеки
В Народном Хурале рассмотрели закон, которым увеличивается штатная численность органов опеки. Увеличение довольно существенное: с 78 единиц до 120.

На это, как сообщила министр социальной защиты населения Татьяна Быкова, есть целый ряд причин. Во-первых, количество детей в Бурятии ежегодно растет: на 1 января этого года в республике числилось 266 282 ребенка, по сравнению с 2011 годом рост составил 16,3%.

Увеличивается и количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году прирост по сравнению с 2020-м составил 33%.

«На учете в органах опеки и попечительства состоит 5170 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведется работа по защите прав 4883 лиц из числа детей сирот, достигших возраста 18 лет. Специалисты по опеке и попечительству участвуют в профилактической деятельности в отношении 1913 детей из семей риска», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В итоге авторы законопроекта приходят к выводу, что что нагрузка на 1 специалиста по опеке и попечительству превышает возможную в 7-9 раз, следствием чего является постоянная смена кадрового состава:

«Так в 2020 году трудовые отношения расторгли 19 специалистов (24%), в 2021 - 44 специалиста (56%), на 01.01.2022 года 10 вакантных должностей (16%). Высокая нагрузка не позволяет исполнять весь объем задач, возложенных на специалистов, отсутствие опыта влияет на качество выполняемой работы».

Как следствие недостаточного внимания к данным вопросам, своевременно не принятых мер - трагические случаи гибели детей в замещающих семьях: в 2020-2021 годах погибли 14 детей.

Принятие закона потребует выделить из бюджета в этом году – 12,3 млн рублей, в следующем – 24,7 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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