В Бурятии кандидатов на выборах заставят рассказывать о цифровых активах

Депутаты Народного Хурала приняли изменения в федеральное законодательство. Помимо прочего, новые правила предусматривают обязанность для кандидатов и политических партий информировать избирателей о наличии в агитационных материалах высказываний физических лиц и СМИ, имеющих статус иностранных агентов.Также теперь в республиканском законодательстве появятся новые понятия - цифровые финансовые активы и цифровая валюта.Кроме того, как следует из пояснительной записки, «если кандидат в установленный срок не представил ни одного из документов для регистрации кандидата, он признаётся утратившим статус, а если партия не представила ни одного документа для регистрации списка кандидатов, её кандидаты признаются утратившими статус».Законом устанавливается порядок организации и проведения дистанционного электронного голосования, правила наблюдения за таким голосованием и еще ряд формальностей.