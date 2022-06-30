Политика и власть 30.06.2022 в 20:00

Республика выделит Улан-Удэ два млрд рублей на погашение кредитов

Таким образом столица заместит долги перед банками долгом перед Бурятией
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Текст: Станислав Сергеев
Республика выделит Улан-Удэ два млрд рублей на погашение кредитов
На очередной сессии Хурала депутаты рассмотрели изменения в бюджет 2022 года. Главная строка посвящена 4,2 млрд рублей, которые федеральная власть дает Бурятии в качестве бюджетного кредита на погашение обязательств перед кредитными организациями, иностранными банками и международными финансовыми организациями.

Из них 2 млрд пойдут на погашение обязательств республики, а примерно 2,2 млрд республика выделит Улан-Удэ – тоже в качестве бюджетного кредита, направленного на те же цели.

- Муниципальному образованию «Городской округ «город Улан-Удэ» за счет средств указанного бюджетного кредита будет предоставлен бюджетный кредит из республиканского бюджета в сумме 2 151,48 млн. рублей, что позволит обеспечить замещение рыночного муниципального долга и снизить расходы муниципалитета по его обслуживанию, - говорится в пояснительной записке к законопроекту, - рассказал министр финансов республики Георгий Мадаев.

Таким образом, власти республики снижают долговую нагрузку на столицу Бурятии, ведь проценты по бюджетным кредитам в разы меньше, чем проценты в банках. Особенно в нынешней экономической обстановке, когда ставки заметно выросли.

Фото: «Номер один»
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