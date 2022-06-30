Республика выделит Улан-Удэ два млрд рублей на погашение кредитов

На очередной сессии Хурала депутаты рассмотрели изменения в бюджет 2022 года. Главная строка посвящена 4,2 млрд рублей, которые федеральная власть дает Бурятии в качестве бюджетного кредита на погашение обязательств перед кредитными организациями, иностранными банками и международными финансовыми организациями.Из них 2 млрд пойдут на погашение обязательств республики, а примерно 2,2 млрд республика выделит Улан-Удэ – тоже в качестве бюджетного кредита, направленного на те же цели.- Муниципальному образованию «Городской округ «город Улан-Удэ» за счет средств указанного бюджетного кредита будет предоставлен бюджетный кредит из республиканского бюджета в сумме 2 151,48 млн. рублей, что позволит обеспечить замещение рыночного муниципального долга и снизить расходы муниципалитета по его обслуживанию, - говорится в пояснительной записке к законопроекту, - рассказал министр финансов республики Георгий Мадаев.Таким образом, власти республики снижают долговую нагрузку на столицу Бурятии, ведь проценты по бюджетным кредитам в разы меньше, чем проценты в банках. Особенно в нынешней экономической обстановке, когда ставки заметно выросли.Фото: «Номер один»