Политика и власть 30.06.2022 в 20:15

В Бурятии в будущем году на обучение чиновников потратят больше 5 млн рублей

Всего планируется подвергнуть «профессиональному развитию» 286 госслужащих
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии в будущем году на обучение чиновников потратят больше 5 млн рублей
В Народном Хурале приняли закон «О государственном заказе Республики Бурятия на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Республики Бурятия на 2023 год».

Обучение чиновников – ежегодная история, и часто вызывает споры между депутатами Хурала, которые должны утверждать выделение денег на эти цели, и правительством, которое обязано повышать квалификацию служащих на основании федерального закона.

В следующем году, как рассказал зампред правительства республики Баир Цыренов, планируется обучить 286 государственных гражданских служащих в Бурятии. На это необходимо выделить из бюджета более 5,6 млн рублей.

После того, как деньги будут выделены, власти будут решать, кто именно займется обучением чиновников через торги.

Фото: «Номер один»
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