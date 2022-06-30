В Бурятии в будущем году на обучение чиновников потратят больше 5 млн рублей

В Народном Хурале приняли закон «О государственном заказе Республики Бурятия на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Республики Бурятия на 2023 год».Обучение чиновников – ежегодная история, и часто вызывает споры между депутатами Хурала, которые должны утверждать выделение денег на эти цели, и правительством, которое обязано повышать квалификацию служащих на основании федерального закона.В следующем году, как рассказал зампред правительства республики Баир Цыренов, планируется обучить 286 государственных гражданских служащих в Бурятии. На это необходимо выделить из бюджета более 5,6 млн рублей.После того, как деньги будут выделены, власти будут решать, кто именно займется обучением чиновников через торги.Фото: «Номер один»