Политика и власть 06.07.2022 в 16:13
В мэрии Улан-Удэ подобрали замену Алене Азаревич
Новым начальником Управления муниципальной жилищной инспекции стала Анна Анучина
Текст: Константин Воронов
Распоряжением администрации Улан-Удэ на должность начальника Управления муниципальной жилищной инспекции назначена Анна Анучина. К своим обязанностям она приступила с 5 июля.
Анна Анучина в 2004 году окончила ВСГТУ по специальности «юриспруденция». После окончания университета начала трудовую деятельность специалистом в Управлении Госнаркоконтроля РБ.
С 2006 года работала в правовом Комитете администрации Улан-Удэ юристом. С 2020 года - начальник отдела по развитию инфраструктуры комитета, курировала работу Комитета городского хозяйства.
Напомним, предыдущие годы Управление муниципальной жилищной инспекции возглавляла Алена Азаревич. Она работала в инспекции с момента ее основания в 2013 году. В конце апреля этого года Алена Азаревич перешла на работу в городской «Водоканал».
«Алена Сергеевна зарекомендовала себя как ответственный и высококлассный специалист, поэтому решено перевести ее на не менее важную должность нашего подведомственного учреждения. Теперь Алена Сергеевна возглавит отдел сбыта «Водоканала», перед ней поставлены задачи наладить работу сбытовой системы и обеспечить качественную работу клиентских сервисов предприятия», - охарактеризовал тогда чиновницу председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Анна Анучина в 2004 году окончила ВСГТУ по специальности «юриспруденция». После окончания университета начала трудовую деятельность специалистом в Управлении Госнаркоконтроля РБ.
С 2006 года работала в правовом Комитете администрации Улан-Удэ юристом. С 2020 года - начальник отдела по развитию инфраструктуры комитета, курировала работу Комитета городского хозяйства.
Напомним, предыдущие годы Управление муниципальной жилищной инспекции возглавляла Алена Азаревич. Она работала в инспекции с момента ее основания в 2013 году. В конце апреля этого года Алена Азаревич перешла на работу в городской «Водоканал».
«Алена Сергеевна зарекомендовала себя как ответственный и высококлассный специалист, поэтому решено перевести ее на не менее важную должность нашего подведомственного учреждения. Теперь Алена Сергеевна возглавит отдел сбыта «Водоканала», перед ней поставлены задачи наладить работу сбытовой системы и обеспечить качественную работу клиентских сервисов предприятия», - охарактеризовал тогда чиновницу председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегимэрия назначение