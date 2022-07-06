Политика и власть 06.07.2022 в 16:13

В мэрии Улан-Удэ подобрали замену Алене Азаревич

Новым начальником Управления муниципальной жилищной инспекции стала Анна Анучина
A- A+
Текст: Константин Воронов
В мэрии Улан-Удэ подобрали замену Алене Азаревич
Распоряжением администрации Улан-Удэ на должность начальника Управления муниципальной жилищной инспекции назначена Анна Анучина. К своим обязанностям она приступила с 5 июля.

Анна Анучина в 2004 году окончила ВСГТУ по специальности «юриспруденция». После окончания университета начала трудовую деятельность специалистом в Управлении Госнаркоконтроля РБ.

С 2006 года работала в правовом Комитете администрации Улан-Удэ юристом. С 2020 года - начальник отдела по развитию инфраструктуры комитета, курировала работу Комитета городского хозяйства.

Напомним, предыдущие годы Управление муниципальной жилищной инспекции возглавляла Алена Азаревич. Она работала в инспекции с момента ее основания в 2013 году. В конце апреля этого года Алена Азаревич перешла на работу в городской «Водоканал».

«Алена Сергеевна зарекомендовала себя как ответственный и высококлассный специалист, поэтому решено перевести ее на не менее важную должность нашего подведомственного учреждения. Теперь Алена Сергеевна возглавит отдел сбыта «Водоканала», перед ней поставлены задачи наладить работу сбытовой системы и обеспечить качественную работу клиентских сервисов предприятия», - охарактеризовал тогда чиновницу председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
мэрия назначение

Все новости

В мэрии Улан-Удэ подобрали замену Алене Азаревич
06.07.2022 в 16:13
Мэр Улан-Удэ поручил жестко контролировать качество ремонта дворов
06.07.2022 в 14:55
Как открыть зоомагазин в российских реалиях: советы новичку
06.07.2022 в 14:45
Часть жителей ДНТ в Улан-Удэ могут остаться без света
06.07.2022 в 14:43
Жителей Улан-Удэ просят не залазить на коней
06.07.2022 в 13:50
Обыкновенное чудо
06.07.2022 в 12:33
Жители Улан-Удэ проводят жертвоприношения ради повышения по службе
06.07.2022 в 12:13
В Бурятии сельчанин избил приятеля кочергой
06.07.2022 в 12:06
Главы МИД: Монголия и России заинтересованы в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества
06.07.2022 в 11:46
Студенты серебряного возраста
06.07.2022 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Бурятии в будущем году на обучение чиновников потратят больше 5 млн рублей
Всего планируется подвергнуть «профессиональному развитию» 286 госслужащих
30.06.2022 в 20:15
Республика выделит Улан-Удэ два млрд рублей на погашение кредитов
Таким образом столица заместит долги перед банками долгом перед Бурятией
30.06.2022 в 20:00
В Бурятии кандидатов на выборах заставят рассказывать о цифровых активах
Биткоины и прочая цифровая валюта теперь учтена в республиканском законодательстве
30.06.2022 в 19:45
В Бурятии умирают дети из-за нехватки специалистов в органах опеки
За два года в замещающих семьях произошло 14 трагических случаев
30.06.2022 в 19:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru