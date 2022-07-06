Политика и власть 06.07.2022 в 18:08

Чем важна для Бурятии встреча министров иностранных дел России и Монголии

Среди обсуждаемых вопросов были создание свободной зоны Кяхта-Алтанбулаг и энергопроекты
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Текст: Станислав Сергеев
Чем важна для Бурятии встреча министров иностранных дел России и Монголии
В Улан-Баторе состоялись официальные переговоры министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Главы МИД двух стран провели пресс-конференцию и представили итоги переговоров.

Так, по словам Сергея Лаврова, сейчас идет восстановление связей двух стран после панлемии.

- Быстро восстанавливается взаимная торговля. В прошлом году она выросла более чем на 30 процентов. А в первые месяцы нынешнего года более чем на 40 процентов. Рассмотрели насущные вопросы практического взаимодействия, включая осуществляемые и планируемые проекты в сферах энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, гуманитарно-культурных связей, космонавтики и других, - рассказал министр иностранных дел России.

По мнению монгольской стороны, в последнее время активизировались межрегиональные отношения между нашими странами, сотрудничество между предпринимателями, а также открываются широкие возможности для сотрудничества.

- Особенно у нас есть заинтересованность сотрудничества с российской стороной в свободных зонах Алтанбулаг и Цагаан нуур. В частности, по созданию там совместных предприятий и транспортно-логистических центров. Также договорились уделить внимание вопросу модернизации контрольно-пропускных пунктов на монголо-российской границе для того, чтобы увеличить товаропоток и поездки граждан, - говорила Батмунхийн Батцэцэг.

Также стороны обменялись мнениями о совместных проектах, таких как строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии, которая является частью программы по созданию «Экономического коридора Монголии, России и Китая».

- В области сельского хозяйства мы также обсудили реализацию третьей фазы программы технической реформы сельского хозяйства Монголии и программы оздоровления монгольского скота. Обсудили вопрос сотрудничества в области строительства зерновых элеваторов и вакцинацию поголовья скота, - говорила Батмунхийн Батцэцэг.

Напомним, не так давно в Бурятии прошел российско-монгольский форум, в ходе которого глава республики назвал отношения между двумя странами исключительными.

- Мы исторически близкие народы. И поэтому это накладывает на наши отношения особый оттенок близости, братства. У нас общая география, общая природа, особенности климата, условия сельского хозяйства, похожие полезные ископаемые: уголь, руды металлов. У нас есть с одной стороны очень схожие виды деятельности, с другой – схожая культура, язык и это сближает нас еще больше, - говорил глава республики.

В свою очередь, визит Сергея Лаврова в Монголию говорит о заинтересованности федеральной власти в дальнейшем развитии торговых отношений с соседним государством. А, учитывая географическое положение Бурятии, республика может стать ключевым регионом в установлении этих связей.

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