Владимир Павлов: «Развитие молодежной политики - одно из приоритетных направлений»

В столице республики прошло выездное заседание комитета Государственной Думы по молодежной политике.Оно было посвящено рассмотрению темы работы с молодежью, оттока молодежи из регионов Сибири и Дальнего Востока. Проблема была рассмотрена с разных сторон. По итогам дискуссии были выдвинуты конкретные предложения, направленные на то, чтобы переломить негативную тенденцию.В работе выездного заседания принял участие председатель Народного Хурала Владимир Павлов. От имени депутатов республиканского парламента от поблагодарил своих коллег федерального уровня за то, что заседание было решено провести именно в Бурятии.«Развитие молодежной политики - одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Республики Бурятия», - выступил Владимир Павлов.Он подчеркнул, что в этой сфере работа направлена прежде всего на создание условий для развития и самореализации молодежи – ведь численность молодежи в республике сегодня составляет 295 тыс. человек. И молодежи становится больше. Для сравнения, в 2020 г. цифра была 208 тыс. человек.Председатель бурятского парламента рассказал о том, как в достижении поставленной цели помогают принятые в регионе законы. Прежде всего, это закон «О молодежной политике в Республике Бурятия», который регулирует отношения в сфере молодежной политики, государственную поддержку и другие необходимые аспекты.«Правительством республики принята государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики». Она направлена на раскрытие потенциала молодежи, ее поддержку по разным направлениям, задачам», - также сказал Владимир Павлов.Внимание, уделяемое в Народном Хурале молодежному направлению, подтверждает и то, что в его составе есть комитет по молодежной политике под руководством депутата Инны Ивахиновой, известной шахматистки.«Она также является представителем Народного Хурала в Молодежной палате при Государственной Думе. А два других наших депутата являются членами Молодежной палаты при Совете Федерации», - напомнил председатель Хурала и отметил, что . Молодежные палаты при Государственной Думе и Совете Федерации в последние годы стали более активно работать.При республиканском парламенте тоже действует Молодежная палата.На заседании комитета Госдумы Владимир Павлов положительно оценил реализуемые федеральные программы, в которых массово участвуют и молодые люди.«Молодежь умеет раскрывать свои способности, таланты и вносит достойный вклад в развитие родной Бурятии и Российской Федерации. Но надо продолжать работать над тем, чтобы создавать для молодежи условия. Это доступное жилье, работа и другие стороны жизни», - отметил Владимир Павлов.При этом, убежден он, работа для молодежи должна быть нормально оплачиваемой. Когда молодые люди, получившие образование, специальность начинают устраиваться на работу по ней, их заработная плата оставляет желать лучшего.«Это общеизвестно. Над этим у нас работают и глава республики, и правительство, депутаты Хурала, муниципальные органы власти. Данную задачу необходимо решить. В противном случае молодые люди начинают работать не по специальности, уезжают в другие субъекты Федерации. А кое-кто из наиболее подготовленных, чувствующие в себе силы - за границу. В Москве, Санкт-Петербурге создалась довольно большая диаспора выходцев из республики. Мы были бы рады при помощи федерального Центра, при помощи изменений в федеральном законодательстве, создать такие хорошие условия, чтобы они приехали назад. Они сами об этом говорят - будут условия, мы в Бурятию вернемся. И есть задача, чтобы молодежь, живущая сейчас в Бурятии, оставалась здесь. Эта задача уже начала реализовываться», - подчеркнул руководитель парламента республики.В ходе заседания участниками были выдвинуты интересные предложения. Так, прозвучала идея внедрить федеральную программу «Земский ветеринар». В программе «Дальневосточная ипотека» - снизить процентную ставку до 0,1 процента годовых для земских докторов и земских учителей, приобретающих жилье на селе.В ипотеку предложено включить вторичное жилье, установив разумное ограничение по году постройки. «Люди зачастую не дожидаются, когда оно (первичное жилье - прим.) построится. Они просто уезжают», - пояснил один из участников заседания.Актуальной была инициатива расширить на законодательном уровне возможность обеспечения молодых ученых жилищными сертификатами. Надо подключить к программе научные институты, ВУЗы, подведомственные не только министерству науки и высшего образования России, но и минсельхозу, минздраву.Для молодых специалистов попросили поддержать льготами на проезд. Были и другие предложения.Выездное заседание комитета Госдумы прошло в деловой, заинтересованной обстановке.Фото: «Номер один»